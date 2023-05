Aficionado del América festejó llorando campeonato de Tigres (+Video)

Los aficionados de los Tigres de la UANL no son los únicos que festejan su reciente título liguero, pues también se hizo viral un hincha del América llorando de felicidad por la derrota de las Chivas.

No era el único americanista expectante con esta final del Clausura 2023, pues en ella se encontraba el acérrimo rival de las Águilas, el Guadalajara, equipo que, de haberse coronado campeón, hubiesen empatado a los azulcremas con 13 títulos ligueros de México.

No fue el caso, pues los felinos remontaron un marcador de 0 – 2 en contra y terminaron imponiéndose en el duelo por 2 – 3, asegurando así, su octava estrella.

Esta espectacular vuelta de un marcador adverso provocó que un aficionado del ´Ame´ fuera captado en su casa festejando hasta las lágrimas la derrota de los rojiblancos.

El metraje no tardó en hacerse viral y se escucha a este fanático decir: "Apá, apá, me vengó el Tigres. Justicia divina. No quiero ir a trabajar otra semana".

#Lomasviral | Así festejó este americanista el campeonato de Tigres anoche. Ya, no se hagan ,¿Cuántos de ustedes también lo festejaron así? pic.twitter.com/6mR7YLzNye — Diario del Istmo (@diariodelistmo_) May 30, 2023