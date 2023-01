América vs Querétaro: sin goles en la cancha del Azteca

América no pudo ganar en su debut del Clausura 2023 en el estadio Azteca al igualar 0-0 ante Gallos Blancos del Querétaro.

Para la fecha dos, los queretanos visitarán el viernes 13 a las 21:10 horas a los Camoteros en el Cuauhtémoc de Puebla.

Mientras que los azulcremas se enfrentará el sábado próximo a los Diablos Rojos del Toluca en el Nemesio Díez a lñas siete de la noche.

Tras su eliminación en semifinales del torneo anterior, las Águilas del América se presentaron el sábado en el estadio Azteca ante un Querétaro ´respondón´.

Cambios

El América se desprendió de dos defensas extranjeros, el español Jorge Meré y el paraguayo Bruno Valdez, y sus principales fichajes se dieron en el mercado nacional: el portero Luis Malagón y el zaguero Israel Reyes.

"Yo, por la forma en que fuimos eliminados el semestre pasado, no he dejado de pensar en qué corregir, en qué mejorar, en qué me equivoqué", dijo el argentino Fernando Ortiz, director técnico de las Águilas.

"Las aspiraciones son siempre las mismas. Acá en una institución tan grande como América salir campeón es el objetivo mayor para el grupo".

Mientras el América comenzó con el objetivo de ir por el título, algo que no pasó por el buen entendimiento ofensivo de los queretanos, los emplumados visitantes trataron de alejarse pronto de la parte baja de la tabla de cocientes.

Esto para evitar las multas que recibirán los tres equipos que queden en el fondo al término del torneo, pero se tuvieron que confirmar con la igualada sin goles.

Los Gallos Blancos ficharon a dos refuerzos argentinos: el mediocampista Manuel Duarte y el delantero Jonathan Torres.