América, el más grande del continente junto a River y Boca: Miguel Herrera

"Creo que la gente de pantalón largo que no está metida de lleno. Me llamaron la atención por lo que dije. No es que el torneo no funcione, ellos no le dan la seriedad, si fuera un torneo serio, como el que nos hicieron abandonar (Libertadores), obviamente tendría que tener VAR, como todos los torneos importantes del mundo. El presidente debería estar concentrado en hacer su torneo fuerte y sólido para tomarle cariño. Arriesgamos nuestros mejores jugadores en este torneo".