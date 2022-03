alistan_torneo_de_futbol_en_veracruz

Canela Santos dijo que la invitación es abierta a equipos de la conurbación y la región, además de otros estados que les interese participar, pues la intención es que sea de carácter nacional.

Agregó que el segundo Torneo de Verano, que el año pasado no se realizó por la pandemia de la Covid-19, se disputará en el campo de Reino Mágico de Verano, así como en La Panchita y La Primavera en Playa de Vacas, ambos en Medellín de Bravo.

Mencionó que las categorías en que se jugarán son: en futbol 9, la sub 07 (2014-2015) y sub 09 (2012-2013); y en futbol 11, la sub 11(2010-2011), sub 13 (2008-2009), sub 15 (2006-2007) y sub 17 (2004-2005).

En tanto que, José Luis Peregrina Prieto, director general de la organización C.D.F. y fundador de la Liga Municipal de Futbol, destacó la realización de este torneo, porque ayuda al desarrollo deportivo de niños y jóvenes.