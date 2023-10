Alex Lora ´le mete gol´ a la Selección Mexicana

Alex Lora, músico y líder de la mítica banda ´El Tri´ le habría ganado una batalla legal a la Selección Mexicana de Futbol.

Información compartida en TV Azteca y dada a conocer por el periodista David Medrano indica que el vocalista emprendía desde hace tiempo un pleito con el equipo mexicano por el sobrenombre ´Tri´, adoptado por la selección debido a los colores de la bandera mexicana.

Esto habría llevado a Alex Lora, junto con su equipo legal, a entablar un litigio por el uso de dicho mote y que según el cantante solo debería ser usado por su agrupación.

Alex Lora inició su carrera en la agrupación Three Souls in My Mind, la cual cambió su nombre en 1984 a ´El Tri´, que conserva hasta la actualidad.

¿Es nuevo el tema Alex Lora vs Selección Mexicana?

Respecto a este tema, el sitio Fox Sports retoma un boletín emitido por la Federación Mexicana de Futbol y en el cual minimiza el tema legal con Alex Lora:

"A propósito de la información que ha circulado en últimas horas, la Oficina Legal de la FMF informa: La Federación Mexicana de Fútbol no tiene ningún litigio con el Sr. Alex Lora por el uso de alguna marca propiedad de la FMF. EL TRI no es una marca registrada por la FMF".

Cabe recordar que el mote del ´Tri´ es usado principalmente por medios de comunicación; sin embargo, la Femexfut asegura que ´desde hace tiempo´ ellos no hacen uso de ese sobrenombre.

Fox Sports además agrega que dicho pleito legal más que con la Femexfut sería con las televisoras que tienen los derechos de transmisión de la Selección Mexicana (TUDN y TV Azteca) y que dejen de usar el término ´Tri´ para referirse al equipo mexicano.

TUDN usa la palabra Tri para la mayoría de sus publicaciones sobre la Selección Mexicana // Especial

En el caso de TV Azteca, desde hace tiempo utilizan la expresión ´Selección Azteca´ para referirse al combinado nacional; en el caso de Televisa, dicha televisora sí ha hecho uso de la palabra ´Tri´ en campañas y otras publicaciones para promocionar los partidos.

El pleito legal de Alex Lora contra las televisoras dataría del año 2014, cuando El Tri emitió un comunicado informando sobre que José Alejandro Lora Serna (nombre real de Alex Lora) tenía todos los derechos de uso y explotación de la denominación ´El Tri´.

Peor no te preocupes, este impedimento solo aplicaría para las televisoras y otros medios informativos, no así para los aficionados que siguen llamando ´el tri´ al equipo tricolor mexicano.