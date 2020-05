Alan Pulido respondió a las críticas por su polémico cubrebocas

Alan Pulido, delantero del Sporting Kansas City, respondió a las críticas en redes sociales tras hacerse viral por aparecer con un cubrebocas de la marca Louis Vuitton.

Al futbolista mexicano le llovieron las críticas de varios usuarios en twitter, pues aseguraron que Pulido estaba "orgullose de ser naco" por utilizar dicho cubrebocas.

"No es orgullo, Pero no te preocupes por lo que otros tienen, mejor preocúpate por lo que a ti te falta, acá la gente créeme que lo ve diferente, no la gente como tú, que hasta lo que no comen les hace daño saludos y DTB", comentó el delantero mexicano.

Además, concluyó la discusión al asegurarle a uno de los cibernautas que lo tildó de ´sangrón´, que aquel utensilio que causó tanta controversia había sido un regalo.