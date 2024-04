Al momento, así van la liguilla y los Play In del Clausura 2024 de la Liga MX

Queda una semana más para que el Clausura 2024 de la Liga MX llegue a su fin; la penúltima jornada dejó algunas sorpresas que terminaron por influir un poco en cómo se jugará la liguilla y los Play In de este torneo que se pasó extremadamente rápido.

La tabla general sigue siendo encabezada por las Águilas del América, empatados en punto con los diablos rojos del Toluca, aunque la diferencia de goles es lo que mantiene arriba a los de Coapa.

Cruz Azul (30 puntos) y rayados de Monterrey (29) ocupan los puestos cuatro y cinco respectivamente, mientras que Tigres, Pachuca y Chivas ocupan los puestos cinco, seis y siete respectivamente, empatados con 28 unidades.

Necaxa permanece en el sitio ocho con 27 puntos; Pumas con 26 puntos y Querétaro y León con 23, ocupan los puestos nueve, 10 y 11 de la general, aún con posibilidades de entrar a la fiesta grande de la Liga MX.

Juárez, Santos, Mazatlán, Tijuana, Atlas, San Luis y Puebla deberán pensar ya en el próximo torneo.

Liguilla del Clausura 2024 y Play In de la Liga MX

Si el torneo hubiera finalizado este fin de semana, los Play In de la Liga Mx se jugarían de la siguiente manera:

Partido 1 / Chivas vs Necaxa

/ Chivas vs Necaxa Partido 2 / Pumas vs Querétaro

/ Pumas vs Querétaro Partido 3 / Ganador del partido 2 vs perdedor del partido 1

Tomando en cuenta lo anterior, los juegos de cuartos de final serían:

América vs Ganador del Partido 3

Toluca vs Ganador del Partido 1

Cruz Azul vs Pachuca

Monterrey vs Tigres

Estos cruces aún pueden cambiar, tomando en cuenta que en la última jornada hay partidos que enfrentan a equipos en la parte alta de la tabla como es el duelo entre Toluca y Cruz Azul.

Otros partidos que pueden influir mucho en cómo se jugarán la Liguilla y los Play In serían el Querétaro vs Pumas y Necaxa vs Monterrey, donde los cuatro equipos podrían subir y bajar en la general.