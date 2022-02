¡abren_fuego!_inician_hostilidades_de_badminton_y_ajedrez

El auditorio Benito Juárez albergó la actividad del bádminton de los Juegos Estatales Veracruz 2022, en selectivo que arrojará a los representantes veracruzanos que seguirán el proceso rumbo a los Juegos Nacionales 2022.

La competencia, maratónica, pues se desarrolló en un solo día, tuvo la participación de 30 jugadores distribuidos en las categorías Sub 15, Sub 17 en femenil y varonil, así como en la Sub 19 en femenil.