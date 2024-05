Llegó el momento del voto útil.

Si quieres un país libre y justo; con prosperidad y democracia, es ahora: necesitamos millones de votos en favor de la Coalición Fuerza y Corazón por México. No hay más.

Aquí hay sólo dos sopas: nosotros, o la continuidad radicalizada de este sexenio.

Cada voto que no sea por Xóchitl Gálvez, y las candidatas y candidatos de Fuerza y Corazón por México, es un voto por Morena.

Cada voto por MC no es un voto tirado a la basura: es un voto en favor del régimen y de la dictadura de partido.

MC no es un partido: es un negocio.

MC no es oposición: es esquirol.

La elección no está decidida. Hay un potente movimiento, nacional y local, que está cambiando el tablero.

Por eso el candidato monigote, con sonrisa y tenis, en los debates se ha dedicado a atacar a Gálvez.

Yo no pido que él decline. Es una ingenuidad. Nadie renuncia a una buena fuente de ingresos, aunque sean indignos. Te pido a ti, si piensas votar por los naranjas, que no lo hagas.

Si respaldas a Morena, al Verde y al PT, está bien: estás en tu derecho. Pero si repruebas y te avergüenzas del estado del país y la precariedad de la gente; si crees en el cambio, no votes por MC.

La última encuesta de Altica —la empresa que pronosticó el triunfo avasallante de Milei— ubicó a Gálvez con 10 puntos de desventaja hace dos semanas. Ojo. El tiempo importa. Diré por qué. Pero el punto es que ahí, el candidato de MC/Morena, registraba justo diez puntos.

La mitad de los votos de MC cambian todo.

En estas dos semanas, la elección se ha cerrado más.

¿Te has dado cuenta?

Ha arreciado la violencia política. El gobierno de la Capital ha caído en excesos de la Gestapo. Hubo un atentado contra el candidato opositor a gobernador de Puebla. Sheinbaum alertó sobre ¡un fraude de la oposición! Taddei demandó a los integrantes de la marea rosa no usar ese color.

¿En serio la elección está resuelta?

Las plazas del país se retacaron el domingo 19 con ciudadanos hartos, llenos de valor y coraje. Xóchitl Gálvez tiene todo para ganar el tercer debate, con temas indefendibles para la candidata de la continuidad. Destacan: inseguridad, violencia y crimen organizado; democracia y libertad.

Pues bien. Hay un movimiento telúrico en el subsuelo político nacional.

Pero el triunfo no basta. Tiene que ser suficientemente contundente para que no nos lo roben en tribunales o en la calle.

Y eso implica renunciar a votar por MC y venir con nosotros.

Eres bienvenida y bienvenido. Sin reproches y sin condiciones.

Si cambias tu voto, ganamos.

Tu voto útil cambia todo. Te explico: Taboada arrasa en la Capital si no votas MC. Chertorivski no puede ganar, pero nos puede hacer perder. En Jalisco: vota Lemus y Xóchitl. Si nosotros hacemos lo mismo, Pablo ganará no por 8 puntos, sino por 20. En Puebla, Lalo Rivera, hoy empatado ya con el impresentable Alejandro Armenta, ganará si los votos de Fernando Morales vienen acá. Veracruz: Pepe Yunes está dos puntos arriba de Nahle. Faltan. No es que Polo Deschamps traiga mucho, pero ayuda. La ventaja en Morelos se decanta si la intención de voto de Mónica Ortega se transfiere a Lucy Meza.

Ganaremos además Guanajuato y Yucatán.

Y en esa misma migración, ganamos la mayoría en los congresos: el federal y muchos estatales.

No es momento de pensar en partidos, sino en nuestro destino.

No hay lugar para mezquinos, sino para patriotas generosos.

Es el momento de que votes para cambiar al país.

Y hoy, tú voto puede ser más útil que nunca.