¡Temas que definen a un buen gobierno!

De acuerdo a las evaluaciones que realizan las empresas encuestadoras nacionales e internacionales que más destacan como programas y acciones de buenos gobiernos son: la seguridad, la economía, la salud y el medio ambiente, temas que se vinculan entre sí y son identificados como políticas públicas federales.

Lo anterior obedece, a qué en la cadena de mando preferentemente son las instituciones federales las responsables de autorizar, financiar, instrumentar y evaluar los programas y acciones gubernamentales al ser parte del gobierno federales, debo destacar que a la inmensa mayoría de la ciudadanía no les interesa que gobierno aplica los programas y acciones, lo que verdaderamente les importa es saber cómo se les beneficiará.

Sí bien los cuatro temas determinan la estabilidad de las familias; si se me preguntará de los cuatro temas ¿cuál elegiría?, destacaría como fundamental a la ¡salud!, ya que tanto la economía, como el medio ambiente y la seguridad son tangibles; no así la salud, que es intangible. Es por ello, que la prevención en la salud muchas veces determina el umbral entre la vida y la muerte. De ahí viene aquel dicho que dice: “la vida no la tenemos comprada”.

Tópicos como el medio ambiente y el turismo, son temas donde los gobiernos, preferentemente los estatales, fortalecen su infraestructura y promueven sus bellezas naturales, en estados con vocación turística, hacen énfasis a la gran importancia que tienen los visitantes tanto nacionales como internacionales, ya que es por su conducto como se detona el desarrollo y se fortalece la economía, es por ello que se esmeran en concientizar a los funcionarios gubernamentales y a su pueblo en general. En el tema de la seguridad, la combaten, con programas y acciones conjuntas, entre sociedad y gobierno.

Las necesidades de cualquier pueblo son tantas que los gobiernos deben identificar y privilegiar cuál será el sello distintivo de su gobierno, ya que el pretender atender todo por igual, lo único que se logrará es no destacar alguna acción en particular y, al final con un gobierno desgastado, muchas veces por el ejercicio del poder, tiene el rechazo mayoritario de su pueblo.

A todo gobierno le es posible cumplir con casi todo; sin embargo, de actuar así, con el paso de los años se diluirán; en ese sentido, la mayoría ciudadana no percibirá logro alguno al que todo gobierno aspira; por lo tanto, destacar y garantizar un tema en particular, es lo que siempre se reconocerá. Por lo tanto, desde mi muy particular punto de vista, considero oportuno señalar que la mejor inversión que puede realizar cualquier gobierno, es privilegiando y garantizando gratuita, pronta y expedita, la salud. ¿Usted qué Opina?

