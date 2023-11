¡Urge atender las causas!

Soy un convencido de que para que no se agudice la crisis, se debe respaldar al sector primario, debido a que es ahí donde se encuentran los ciudadanos más desprotegidos en todos los aspectos.

Si bien regulados, se deben instrumentar, pronta y expeditamente, programas y proyectos dirigidos a los productores; evitando con ello, el abandono de las áreas de producción, lo que permitirá darle viabilidad y valor a los productos; en consecuencia, mejorará la economía y se armonizará toda la cadena productiva; de no ser así, más temprano que tarde existirán más migraciones a otros países. Por lo tanto, se debe insistir en lo que dice el presidente: "se deben atender las causas".

De no atenderse las causas, traerá como consecuencia conflictos de toda índole; por ejemplo: con nuestros vecinos del norte se incrementará la migración y se dificultarán los acuerdos del tratado comercial; al existir escases alimentaria, provocará exportar los productos y con ello su encarecimiento; otra grave complicación, será el incremento de la inseguridad y, la desintegración familiar, entre muchas otras cosas.

A todo ello se vienen a sumar los efectos negativos al medio ambiente, ya que, de no hacer viable el sector primario, se incrementará la tala clandestina propiciando la deforestación lo que provocará variaciones ambientales y deslaves, escases del vital líquido y con ello complicaciones graves en la salud, entre muchas otras cosas.

Otro grave problema es que se deprimirán las micro-medianas y grandes empresas; consecuentemente, vendrán cierres masivos afectando no tan solo a sus dueños, sino expulsando mano de obra de conciudadanos.

Ante la falta de recursos económicos suficientes, permanentes y oportunos se agravarán los pagos gubernamentales para atender la seguridad social, las jubilaciones y pensiones. Por lo tanto, urge que los gobernantes, presentes y futuros, fortalezcan al sector primaria y, con ello, integren toda la cadena productiva.

Por lo tanto, la definición: "por el bien de todos primero los pobres", es una definición que debe comprenderse con criterios muy amplios, es un juego de palabras que no es exclusiva de nadie, de no armonizarla con los otros sectores, no tan solo propiciará el que se continúe deprimiendo la economía, entre otras cosas. La gravedad será mayor a los efectos que está provocando el cambio climático, qué por no actuar a tiempo, ahí tenemos lo que sucedió con el paso del huracán "OTIS" tanto en el Puerto de Acapulco como propiamente en el estado de Guerrero.

Concluyo comentando lo que decía un ex–gobernador veracruzano, Veracruz granero y yunque de la nación, yo diría, México granero y yunque mundial ¿Usted qué Opina?

