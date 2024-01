Urge en México una nueva cultura política nacional

Enero 07, 2024, 07:00 a.m.

Ante los tiempos electorales que se inician en el año 2024, en los que el pueblo con su voto elegirá un presidente de la República, Senadores y Diputados del Congreso Federal, a 9 Gobernadores y miles de funcionarios, han iniciado múltiples encuestas que hacen del conocimiento público los favoritos como presuntos triunfadores, que generalmente son los que las pagan o influyen en el pago de esta, así mismo intensa lluvia de promesas electorales de los candidatos si es que llegan al poder.

Vemos a la candidata Xóchitl Gálvez, promoviéndose y tratando de ser simpática a la cultura popular, con un lenguaje que definitivamente no corresponde a una aspirante a la Presidencia de la República, prometiendo que cancelará los programas sociales por considerarlos inútiles y equivocados en beneficio del pueblo, pero después se pronuncia a su favor al ver que su intención no fue de simpatía popular, además no hace una sola mención de los abusos, errores y traiciones anteriores, ni mencionan como corregirlos y devolver los cientos de miles de millones de pesos, de los que se enriquecieron dañando al patrimonio nacional y lo disfrutan actualmente sin cargo de conciencia.

Un ALITO MORENO despotricando en contra del viejo PRI sin considerar que él es uno de ellos, de los que se enriquecieron a costilla del dinero del pueblo y un dirigente del PAN que parece veleta girando hacia donde sopla el viento.

Por el otro lado tenemos a Claudia Sheinbaum, que ofrece como principal tema de campaña, continuar con los programas de la Cuarta Transformación, queriendo aprovechar la empatía electoral que provocó su creador el actual Presidente López Obrador, sin imprimir por sí misma un estilo personal de cómo piensa gobernar, debiendo además considerar que en su equipo de trabajo, seguramente por instrucciones partidistas, está incluyendo gente de oscura reputación política y familiar, que han participado en versiones gubernamentales anteriores y ahora dan el "chapulinazo", integrándose al grupo morenista en el poder, después de ser los que traicionaron a sus anteriores partidos y a su nación.

Debemos también tomar en cuenta que existe la influencia de intereses extranjeros en el rumbo y destino de nuestro país, lo cual aunque no nos guste siempre ha intervenido, sobre todo ahora en la urgente necesidad de la globalización y unidad mundial, ante los desastres meteorológicos y 20 confrontaciones de guerras entre países, cuyas consecuencias pueden dañar nuestro planeta e incluso poner en riesgo la supervivencia de la humanidad.

Estas circunstancias, nos obligan como ciudadanos a organizarnos para lograr una Nueva Cultura Política Nacional, en la que no solo dependa de los partidos políticos el rumbo de nuestro destino, ya que está demostrado que sus decisiones se dan en función de interés particulares o de grupos, sin tomar en cuenta los intereses colectivos del pueblo, debemos hacer participar unidos e independientes a los diferentes sectores sociales que integran la población electoral, por ejemplo, las personas adultas mayores, los jóvenes, las mujeres, las asociaciones legislativas, los soldados y marinos retirados del servicio activo, los discapacitados, las asociaciones y sociedades civiles reales, NO membretarias, BASTA YA DE LA PARTIDOCRACIA como rector del destino nacional.

El ciudadano está obligado más que nunca en reflexionar su voto, para ser responsable y consiente en la planeación de nuestro destino como pueblo, sin dejarse influir por intereses netamente partidistas, ni falsas promesas que seguramente no serán cumplidas. ES AHORA O NUNCA MEXICANOS, LA PATRIA ES PRIMERO Y LOS CIUDADANOS SOMOS LA PATRIA.

