Trump con su dios dolarizado, va contra México

(Segunda parte)

Trump ha quedado como héroe, después de ese ¿frustrado o intencional? atentado, que le benefició un día antes en que lo ungieron como candidato formal del Partido Republicano, dejando visiblemente atrás al ya débil presidente Biden. Sus donadores le amenazan con retiro de fondos si no se sale de la contienda y hasta el propio expresidente Obama le pide lo mismo. Trump “estoy aquí por la gracia de Dios”.

Subrayó que “regresará a Estados Unidos a la cima de la civilización”, a “una nueva edad de oro”. En el acto en que lo coronan como un candidato salvado por gracia divina. Trump prometió la deportación de indocumentados más grande de la historia, el cierre de la frontera y desaparecer los cárteles fabricantes de fentanilo y de nuevo amenaza con imponer “duros aranceles a México, si se instalan plantas automotrices chinas”.

En una entrevista con Bloomberg Businessweek, Donald Trump se refirió a la instalación de plantas de vehículos chinos en México y reiteró su postura de aranceles, para evitar que lleguen al mercado estadunidense. También tiene en la mira el tema de la relocalización de empresas, el nearshoring, con la intención de evitar que se trasladen a nuestro país. Intervencionismo puro, a la clásica intromisión imperial estadounidense en los asuntos internos de países libres, independientes y soberanos. Y lo peor desconociendo que el mundo ya cambió y la globalización del mundo unilateral, ha sido desplazada por economías multilaterales como está sucediendo con los Bricks.

“El bloque BRICS es una alianza económica, política y social integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Las primeras letras de cada país dieron el nombre al bloque que celebró su primera reunión en septiembre de 2006. BRICS es un grupo informal de estados que buscan ampliar su cooperación multilateral y así hacer frente al orden mundial dominado por Estados Unidos y sus aliados occidentales. El bloque no es una organización multilateral formal como la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial o la Organización de Estados Americanos. Rusia fue el país fundador de BRICS luego de que el presidente Vladimir Putin propuso una reunión en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. En ese encuentro participaron ministros de asuntos exteriores de Rusia, Brasil y China y el ministro de Defensa de la India y expresaron su interés en ampliar la cooperación multilateral”. (Expansión).

Andrés Manuel López Obrador respondió con firmeza: “Frente al coro de voces republicanas que responsabilizaron a los migrantes y a todo lo que cruza por la frontera “abierta” con México de ser “la fuente de todo mal” en Estados Unidos: “¿por qué no, en vez de estar culpando a los migrantes, hacen una revisión de la situación de crisis interna en su país?” Consideró que las expresiones manifestadas representan “cuestiones muy propagandísticas que rayan en lo irracional”, llamó a las autoridades de ese país a analizar a fondo las problemáticas internas de su nación, en particular los altos consumos de drogas sintéticas entre sus jóvenes, hecho que deja 100 mil muertes anualmente, antes que responsabilizar a la migración. “¿Por qué nada más se dedican a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio?”… López Obrador expuso que hay un masivo ingreso irregular de drogas, a través de su frontera sur, pero insistir en la construcción del muro o que durante un eventual mandato de Trump se les deportaría, está mal. AMLO remarcó que los estadunidenses tienen que resolver de fondo sus problemas y el más grave es el desmedido consumo de drogas sintéticas. “Los jóvenes buscan respuesta a eso” y también criticó que los republicanos se hayan pronunciado en favor del uso de armas. (La Jornada).

El proceso electoral en Estados Unidos tendrá repercusión inmediata en el mundo árabe tanto por la guerra en Ucrania por el vedetismo de Zelenski, así como la masacre al pueblo palestino por el neonazi Netanyahu, lo que conducirá inevitablemente a la tercera guerra mundial. Además, tiende al fortalecimiento de la ultraderecha, clasista y racista, difundida en El Salvador, Argentina, Ecuador en Latinoamérica, así como en Europa la extrema derecha ya presente en Gobiernos de cinco países de la Unión: Italia, Hungría, Polonia, República Checa y Finlandia. Mientras que en México con la presión de Vox de España y el actor simpatizante de Trump, Eduardo Verastegui, mueven “cielo, mar y tierra” aquí y acullá para desplazar al mustio, acobardado y fallido Partido Acción Nacional y así recuperar los espacios perdidos este 2 de junio.

( Y va la tercera…)