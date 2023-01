Todos traicionaron a Duarte de Ochoa

Columna: Maquiavelo

Por: Maquiavelo Fecha: Enero 25, 2023, 07:00 a.m.

Tiene que reconocer el exgobernador Javier Duarte de Ochoa que cuando estaba cerca del tiempo para salir de la cárcel por haber cumplido la mitad el tiempo de los nueve años en que estaba sentenciado, empezaron a aparecer cientos de carpetas que lo señalan como culpable de un elevado número de personas desaparecidas durante su gestión cuando inicialmente solo se le acusaba de bloquear una investigación de la desaparición del policía David Lara.

Si es el responsable, solo él lo sabe, así como cuanto tuvo que ver con las 3 mil 600 personas de las que se perdió su rastro en el curso de su administración. También reconoce que existe un interés del gobierno estatal para imputarle los casos y eso corresponde a un compromiso político que se incubara desde el gobierno panista de Miguel Yunes Linares y se le dio curso durante el régimen de Cuitláhuac García Jiménez.

De lo que sí está seguro Duarte que lo han traicionado por aquellos funcionarios de su administración estatal que con tal de salvar el pellejo y conservar los millones extraídos del erario fueron los principales testigos del desbarajuste que existió tanto en los gobiernos priistas como los del intocable panista que figura en las carpetas de la sociedad con Genaro García Luna y los videos y grabaciones de los dos funcionarios consentidos por Felipe de Jesús del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa y el sirio de Yunes Linares, como los grandes amigos entrañables.

Volviendo al tema de Duarte la barranca "La Aurora" en el municipio de Emiliano Zapata se ha convertido toda una pesadilla, en ese acantilado se encontraron 18 restos humanos lo que provocó que fueran detenidos altos funcionarios de la fiscalía duartista entre ellos el jefe Luis Ángel Bravo Contreras.

En este simulado choque de trenes de los panistas de Yunes y los morenistas de Cuitláhuac, se utilizó a cómplices y compadres políticos para disfrazar que no tenían importantes acuerdos económicos, la víctima fue el fiscal Jorge Winckler quien antes había detenido a los exjefes policiacos Arturo Bermúdez, Oscar Sánchez y Roberto Meza quienes fueron torturados para involucrar al entonces ya exgobernador Duarte de Ochoa.

La vida está compuesta de traiciones y el gobernante estaba confiado que con la entrega de miles de millones de pesos tenía de su lado al expresidente Peña Nieto.

En política no existen los amigos que en el fondo son sus perores enemigos.

El fiscal general se enfermó y lo matan con noticias falsas

Alejandro Gertz Manero fiscal general de la Federación tiene varias semanas que ha estado enfermo y eso provocó noticias falsas sobre su fallecimiento, lo cierto es que su función de impartir justicia ha dejado mucho que ver. Usó el cargo para venganzas personales como los de su familia política y a Julio Scherer por lo publicado en Proceso.

El problema son sus amigos a los que protege a pesar de estar comprobados sus graves delitos, los ayuda y congela los expedientes. Hay un exgobernador de Veracruz al que tiene tiempo de estarlo cuidando, bajo el riesgo de que lo metan a la cárcel es que nombren a otro o él que está operando como encargado de despacho Juan Ramos va a iniciar las denuncias.

El problema del suplente es que si no procede de inmediato la nueva administración lo puede hacer responsable de no haber actuado conforme a Derecho. El funcionario veracruzano se encuentra refugiado en España y está muy pendiente de que no lo vayan a detener y lo extraditen. Funcionarios estatales corruptos están bien involucrados.





