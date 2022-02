Columna: ¿Usted qué Opina?

Un buen amigo, QEPD, siempre tenía un dicho que lo ponía en práctica, al menos a mí, me lo dijo cuando trabajé con él y le preguntaba ¿cómo iba?, además de calificar mi desempeño, me decía "sin prisas, pero sin pausas". Continuaré así.

Las pausas, obligan a detener, ya sea para corregir el rumbo o para suspender al menos en tu tiempo tu acción; por lo tanto, este país no se puede detener, tal vez, repito, tal vez, para corregir el rumbo hasta donde sea posible, pero suspender o pausar es sumamente riesgoso no tanto por ti sino por lo que se pudieras representar.

Es importante destacar que tanto las mexicanas como los mexicanos, no nos detendremos ni muchos menos nos detendrán, tal vez se corrija el rumbo, pero los cambios son y han sido necesarios en cualquier tiempo y circunstancia. Recordando una canción bastante emotiva que a un servido le gusta mucho que dice: "Cambia todo Cambia...", nunca menciona la palabra detener o lo que es peor, pausar.

Por lo tanto, un referente obligado, para todos las y los mexicanos, hayamos votado por él actual Presidente o no, guste o no, es el Presidente de la República, persona que menciona la palabra pausar en un escenario con impacto nacional como lo son "las mañaneras", confirmando que al menos en su gobierno, al que le faltan casi 3 largos año, se detendrá o pausará, no señor Presidente no puede detener nada; ningún programa, ningún proyecto o ninguna relación internacional, entre otras muchas cosas, no Presidente, recuerde que de usted dependen muchas cosas, a esto se suma, el muy robusto Presupuesto Federal que usted direcciona y aplica, recursos de los que dependen tantas cosas, entre ellos los programas sociales y las pensiones a los adultos mayores.

Tal vez algunos tópicos se deban redireccionar, pero pausar no, detener menos, esa determinación sería tanto como lo que le sucede a un desahuciado antes de morir, para esta persona con su muerte todo se acaba; sin embargo, seguramente sus familiares hagan alguna pausa, solo para guardarle luto, pero lo más seguro es que no se detendrán, si en su gobierno se detuviera sería tanto como declararse muerto, esa no es la ideología de los de izquierda y menos de los de centro-izquierda.

Tantos años que le llevaron llegar al poder federal, tantas ilusiones y expectativas que generó entre millones de mexicanas y mexicanos, no claudique Presidente, aunque a muchos no guste su forma de gobernar, no haga ninguna pausa, del tipo que sea, bien vale la pena recordar a mi gran amigo, que al menos para él, se hizo una pausa eterna en su vida, pero su familia solo hizo una pausa para guardarle luto, pero no se detuvo , si bien redireccionaron muchas cosas, siguen al pie de la letra la frase de su padre, "sin prisas, pero sin pausas". ¿Usted qué Opina?

alfredotress@hotmail.com