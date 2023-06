Sin patear el pesebre

Columna: Jorge Yunis Manzanares

Por: Jorge Yunis Manzanares Fecha: Junio 29, 2023, 07:36 a.m.

Una defensa inadecuada puede provocar que el procedimiento penal se reponga. Y así acontece cuando después de que el abogado es designado para conocer de la defensa de una persona detenida o no, este no demuestra o no tiene la capacidad para defender a su cliente . La defensa técnica implica el derecho que tiene el imputado de ser asistido por un defensor letrado y a comunicarse previamente con él para preparar su defensa. Se considera que el derecho a una defensa técnica , constituye una de las garantías en juego más trascendentes en el contexto de un juicio criminal.

De ahí que es muy importante la comunicación que haya entre detenido y defensor, para que este último logre el éxito deseado.

Al respecto el alto tribunal jurisdiccional ha destacado lo siguiente, DEFENSA ADECUADA: LA DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS.

