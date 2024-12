Se dice que...

Trabajar como político es lo más redituable

Son varios miles de veracruzanos los que aspiran a ser alcaldes de los 212 municipios y hay otros miles que se conformarían con ser ediles de algún ayuntamiento, existe un poderoso motivo para alcanzar dichos cargos, son buenos salarios, les da poder que es una ambición muy personal y la razón más poderosa es un trabajo cómodo que permite ayudar y en donde no existe ningún patrón que les exija un horario y el desarrollo eficiente de la tarea que vayan a desempeñar.

No conocen a ningún político que esté arrepentido de dedicarse a esta cómoda y bien pagada actividad, al desarrollarla sobre todo por la facilidad de hacer buenas relaciones que se traducen de gratos desayunos y suculentas comidas.

Se afirma que son tiempos de mujeres y ya tenemos por primera vez una presidenta, a Claudia Sheinbaum; y una gobernadora en Veracruz, Rocío Nahle.

En los gabinetes predominan las féminas y ahora buscan que sea una mujer la que presida la ONU y también la OEA.

Para la zona conurbana de Veracruz se maneja a Rosa María Espejo, Ricardo Exsome y Anilú Ingram. Para Boca del Río también se mencionan nombres de legisladoras panistas, en resumen, es el tiempo político de las mujeres.

Se va Ricardo Monreal a Gran Bretaña

Las bromas que se corren es que Ricardo Monreal se iba de embajador a Inglaterra y resultó cierto se va a Londres… esquina con Insurgentes donde existe una cafetería.

Corren a más panistas en Veracruz

Si hacen un recorte del personal que labora en el Comité estatal del PAN que dirige Federico Salomón, prácticamente se quedarían sin militancia y podían perder el registro, con la salida de los Yunes azules y sus seguidores se quedarían sin más de la mitad de sus afiliados y siguen los pleitos internos donde están totalmente divididos.

De por sí, con su dirigente nacional Jorge Romero, un delincuente reconocido como el capo del cartel inmobiliario, desde que fue alcalde de la Benito Juárez donde cobraban en especie, les daban un condominio si les autorizaba que tuvieran más pisos donde estaba prohibido por el gobierno capitalino.

Con esa escuela que se puede decir lo que le espera al PAN en Veracruz.

Se despide el viejo reportero

Como regalo de Navidad mis cuatro lectores me pidieron que ya no escribiera hasta el año que viene. De una manera muy correcta y respetuosa me dieron a entender que ya no les gusta lo que piensa Maquiavelo dicen que es muy anticuado y que a cada rato se equivoca y sus vaticinios son irreales. Hasta parece que le va al América y eso no sólo los molesta, sino que los irrita cuando son pumas de corazón.

Me proponen de manera muy decente que me jubile y los deje descansar. Ellos afirman que Maquiavelo sigue cuando ya terminó el juego, los tiempos extras y ya tiraron los penaltis y no se ha dado cuenta que ya se acabó.

Me pide el decano de los reporteros que les den chance que regrese el próximo año y promete que se va a esmerar, que va a ponerse a estudiar gramática y leer a los clásicos de la literatura española, por lo pronto ya se inscribió en una escuela primaria, ofrece que no va a especular y que se va aportar bien, claro que no pide que haya milagros, pero hará lo humanamente posible por mejorar.

Como despedida les desea una feliz Navidad y que 2025 sea el año en que se cristalicen sus mejores deseos.