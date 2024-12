Se dice que...

Los Hombres Leyenda de Veracruz

Como que el panorama político de Veracruz se encuentra en una especie de limbo, a la espera que termine el año y que empiecen a moverse los candidatos a las 212 alcaldías, se nota de manera específica por el estilo periodístico ambiguo de los columnistas, los temas que se abordan lindan en el campo de la especulación.

La noticia interesante y desconocida se encuentra de vacaciones, la retirada de la coordinación general de Movimiento Ciudadano de Dante Delgado Rannauro estaba anunciada con mucha anticipación. Los políticos cuando no encuentran la información interesante que proporcionar acuden a las situaciones personales.

El exgobernador de Veracruz ya tenía tiempo que había pensado en una merecida jubilación, desde muy joven ha estado trabajando de manera apasionada en esta compleja actividad que desarrolla la clase política mexicana.

Tuvo Maquiavelo la oportunidad de conocer al joven Dante Alfonso desde antes que empezara a trabajar en la campaña del candidato a gobernador Fernando Gutiérrez Barrios, en una ocasión me pidió que fuera a Xalapa para desmentir que su sucesor sería José Luis Alcudia, como lo había publicado El Dictamen en una nota de ocho columnas escrita por el maestro Alfonso Valencia Ríos, fue cuando me dio de manera velada la primicia que se iría a la secretaría de Gobernación y que sería el alvaradeño el que se quedaría en su lugar.

Por trabajar como directivo de un medio nacional tuve la oportunidad de conocer anticipadamente que iba a ser detenido el exgobernador al rechazar la oferta de ser embajador en Brasil y dejara de estar promoviendo un nuevo partido político que lo llamó Convergencia, en esa ocasión no me creyó y posteriormente me comentó que tenía razón y que hubiera tenido oportunidad de ampararse o salir del país.

Dante Delgado figura como uno de los mejores gobernadores que ha tenido el estado, ha sido el que mayor número de obras importantes construyó y electrificó la entidad. Es de las personas que tienen palabra que en la política son muy raros.

Al igual que Gutiérrez Barrios, Dante Delgado es un ´Hombre leyenda´.

A punto de madrearse los senadores

Tarde o temprano tenía que suceder y terminó en bronca a punto de llegar a los golpes entre los senadores de Morena y los de Acción Nacional los panistas no aceptan que un legislador pueda pensar y decidir de manera diferente, el derecho le asiste a Miguel Ángel Yunes Márquez cuando votó a favor de la reforma al Poder Judicial, que de todos es sabido el nepotismo y la corrupción existente y la urgencia del cambio de personal y que sean electos por el pueblo.

Los protagonistas con los ánimos caldeados fueron parte de la izquierda Adán Augusto López y el panista Mario Vázquez quien de una manera corriente al afirmar que Chiquiyunes "ya las dio", faltándole al respeto, el cual respondió que se defenderá "aquí y afuera". Se recuerdan los tiempos de la escuela cuando se decían, "te espero a la salida".

Solo falta que renuncie ´Alito´ Moreno

Con la renuncia de Enrique de la Madrid al PRI parece ser que el único que falta es su líder nacional Alejandro (Alito) Moreno que se asegura que no tardará en hacerlo. El problema serio es quien cerrará la puerta del edificio de Insurgentes que luce vacío y por falta de mantenimiento amenaza con derrumbarse.

Aunque nadie lo cree existen algunos que creen que resucitara el partido tricolor.