Las malas compañías buscan a Pepe Yunes

Un reconocido periodista veracruzano considera funesto para el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla, el que viejos priistas y panistas que él considera como impresentables le manifiesten su apoyo, afirma que salieron de sus escondrijos para presentarse como aliados del aspirante. En política es común que esto ocurra, pero se recomienda poner su distancia porque en lugar de ayudarlo lo perjudica.

Entre los políticos de viejo cuño que menciona están Amadeo Flores, Harry Grapa, Reynaldo Escobar, Jorge Uscanga, Erick Lagos entre otros tantos que el columnista los mal califica. Deja al margen que son los mejores operadores electorales y el trabajo de estos exfuncionarios se traduce en miles de votos. Son personas que conocen a fondo la forma de cómo piensa el veracruzano y no hay palmo del territorio que no lo hayan recorrido.

La novatez que exhibieron los funcionarios estatales de Morena fue uno de los grandes lastres que acarreó el primer gobierno de izquierda.

Para un político veracruzano no existe la jubilación, ni el retiro, lo consideran a esta actividad como un oficio permanente que tiene sus buenas y malas épocas que depende de quién está en el poder.

La moda política es el libro

Ha empezado a cambiar la forma como se quieren comunicar los expresidentes como es el caso de Enrique Peña Nieto que a través de un libro del periodista Mario Maldonado da a conocer su trayectoria política y su vida personal, en el pasado utilizaban la televisión con un conocido conductor porque estaban conscientes que era efímero el conocimiento popular pasada la trasmisión.

La importancia de los medios impresos es su permanencia y los libros para un político que sabe escribir resulta relevante.

El valor literario del autor lo consagra la historia lo que permite con el paso de los años a estar vigente. Los mejores novelistas empezaron como periodistas. Ejemplos como García Márquez y Ernest Hemingway que se iniciaron como reporteros.

El imán electoral de un solo hombre

Es natural que exista una gran preocupación por los resultados de las próximas elecciones federales, la seguridad que existe sobre el triunfo de Claudia Sheinbaum para la presidencia no se refleja en los casos de las gubernaturas, como la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, con Clara Brugada donde el avance que ha tenido el opositor Santiago Taboada que ha tapizado la ciudad capital con espectaculares y banderolas, tampoco hay confianza en la de Puebla con Alejandro Armenta Mier quien se enfrenta a Eduardo Rivera y la de Veracruz con Rocío Nahle García que se enfrenta por primera vez a todos los Yunes millonarios unidos tanto los que son parientes, como los que no lo son, como el candidato Pepe Yunes Zorrilla quien no tiene con ellos ninguna relación familiar.

En estos tres gobiernos estatales y de la capital mexicana no hay esa certeza todo lo contrario que pasó en el sexenio de AMLO en los gobiernos de los estados que estuvieron en disputa donde arrasó el partido de Morena por el gran arrastre del activista tabasqueño que en esta ocasión ya no estará en la boleta y va de salida de su gobierno.

Si AMLO siguiera no habría ningún problema en estas próximas elecciones, hasta se llegó hablar de la extensión de mandato y no habría ninguna inquietud para estos gobiernos locales.