La larga espera de las candidaturas de MC

Columna: Maquiavelo

Febrero 09, 2024, 07:00 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Febrero 09, 2024, 07:00 a.m.

No se les hace extraño que los candidatos que se mencionaban en un principio tanto a nivel nacional como Samuel García, Luis Donaldo Colosio y Enrique Alfaro, por alguien que no se mencionaba como Jorge Álvarez Máynez. A nivel estatal José Manuel del Río Virgen y Sergio Gil Rullán, ninguno de ellos se molestó porque los hubiera hecho a un lado su coordinador nacional Dante Delgado Rannauro.

Ninguno de ellos protestó o cuando menos alguna declaración sobre todo en el caso del estado de Veracruz, haber colocado al exalcalde de Medellín, Hipólito Deschamps, cuando unas horas antes era un declarado panista de toda su vida.

Tampoco se mencionaba a su hijo Alfonso Delgado Morales y lo metió cuando nadie de sus cercanos colaboradores lo esperaba. Es el nuevo ángulo selectivo del experimentado político alvaradeño de dar sorpresas y evitar el desgaste que tanto afecta a los aspirantes del partido naranja.

Puede haber un sinnúmero de explicaciones, pero la más cercana es conociéndolos por su exitosa carrera que no le veían caso si iban a perder y eso de hacer el ridículo para un calificado miembro de la clase política mexicana no resulta nada grato. Hasta podían darle las gracias por no haberlos metido en estas elecciones donde se ve que Morena lleva todas las de ganar. Para Álvarez Máynez como compensación le van a ofrecer la presidencia del partido al terminar en diciembre la administración de Delgado Rannauro.

Hay ciertas señales como la encuesta del periódico El Heraldo de México de otorgarle al presidente López Obrador al finalizar su sexenio con el 73 por ciento de los entrevistados estar a su favor. Cuando lo normal es que a fines de un sexenio un presidente se conformaba que no bajara del 30 por ciento, aunque hubo casos que sólo dos de cada diez mexicanos aprobasen su gestión.

El corredor del Istmo un compromiso

Uno de los grandes compromisos con prioridad que dejará el presidente López Obrador a su sucesora es la operación total y eficiente del corredor interoceánico, para la zona del Istmo le otorga un especial reconocimiento de manera especial al sur de Veracruz que fue pionera en colocar los cimientos de los partidos de la verdadera izquierda en el primer plano electoral de México.

Sus compañeros de partido de esa zona cuando los recorría con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas los tiene presentes por el apoyo incondicional que siempre contó en su agenda política.

Terminar con el privilegio del poder judicial

Que se puede esperar de un país con 200 diputados federales y 64 senadores todos plurinominales que nunca los escogió el pueblo para que fueran sus representantes y lo mismo ocurre con el poder judicial que son los encargados de impartir justicia y no hubo alguien del pueblo que estuviera de acuerdo para que fuera la persona idónea o que al menos contara con el voto ciudadano para que ese funcionario sea quien decida qué persona deba ser castigado con prisión o declarado inocente, cuando es bien sabido que con dinero se puede comprar que la sentencia sea favorable y que existen miles de casos de personas humildes e inocentes que permanecen en la cárcel y que no han sido sentenciados porque carecen de esa mágica llave que abre o cierra las rejas de una celda… que es el dinero.

