Graves errores del equipo de campaña

Se estima que hasta ahora la candidata Rocío Nahle se habrá dado cuenta que no tiene un buen equipo de operadores electorales para el desarrollo eficiente de su peregrinar político en la búsqueda de la gubernatura de Veracruz. En su cuarto de guerra no existen los estrategas que se requieren para una campaña tan difícil como un estado que está muy politizado. Desde un principio se elabora una estrategia para reducir cualquier riesgo, una acción acrítica y dejar a un lado la soberbia.

Era normal que cuestionaran que no era veracruzana y no contar con el plan de respuestas efectivas provocó la inoperancia. Era sólo el principio de la avalancha que se le iba a venir encima y la triste realidad es que carece de un grupo capacitado para desarrollar lo que debe ser una campaña electoral.

De una manera muy especial la nula labor de relaciones públicas con los medios de comunicación y no contar con un eficiente jefe de prensa que conozca el quien es quien de los columnistas en el estado. No hubo nadie que cuidara su imagen y que evitara que trascendieran los aspectos negativos de su vida política como servidora del gobierno federal. Dejó de manera irresponsable o inconsciente que crecieran los escándalos y no supo darle el final que se requiere.

Posiblemente pensó la exsecretaria de Energía que ella por su gran labor como coordinadora de la bancada de diputados federales de Morena, olvidémonos de la refinería de Dos Bocas y lo más serio las declaraciones del Buró Federal de Investigaciones del FBI sobre sus cuentas en paraísos fiscales. Para ella lo más importante era su cercanía con la extraordinaria gestión del presidente López Obrador era más que suficiente para obtener el triunfo el próximo dos de junio.

Con AMLO, quien no estará en la boleta y tiene un 60 por ciento a su favor, resulta complicado con el 38.5 que le otorga a Rocío una encuesta seria.

De capa caída Hipólito Deschamps

En la celebración del debate de los candidatos al gobierno del estado de Veracruz donde participarán Norma Rocío Nahle García, José Francisco Yunes Zorrilla e Hipólito Deschamps Espino Barros. Para este evento existe una gran expectación ya que tendrá mucho que ver sobre la decisión que tomen los más de seis millones de electores veracruzanos.

En plena desventaja el aspirante de Movimiento Ciudadano con la salida de cuatro alcaldes de su partido para sumarse a la candidatura de Rocío Nahle de la coalición “Continuamos Haciendo Historia”.

La información de Édgard Hernández

Desde que laboraba en el periódico El Heraldo de México se conocía la labor informativa de Edgard Hernández en el sector de la radio de dicho medio impreso en la que se desempeñaba Maquiavelo como el Jefe de Redacción durante más de 13 años. Eran los años de mayor gloria de El Heraldo por su circulación y por su publicidad.

Edgard trabajó como director de Comunicación Social durante la gestión como gobernador de Veracruz de Fernando Gutiérrez Barrios. Resulta que es uno de los columnistas que sorprende la forma como obtiene información con datos precisos sobre operaciones por cinco millones de dólares en paraísos fiscales realizadas por José Luis Peña.

En su columna Línea Caliente de esta semana da pelos y señales de esos movimientos realizados en el año 2021, que va a ser un tema muy delicado que van explotar los candidatos-as opositores en los debates. Excélsior confirmó la nota.