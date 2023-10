60 millones de mexicanos sin partido

Columna: Maquiavelo

El gran problema de la oposición es que no tienen ningún líder a quien seguir lo que permite a López Obrador ser el único guía que tiene en el tiempo presente el país. No existe ninguna figura relevante de alguna fuerza política que tengan a la mano los opositores al gobierno de la cuarta transformación. No hay nadie que los encabece, esa carencia de valores personales es el motivo primario que en las encuestas favorecen por amplio margen a los candidatos de Morena a pesar de que no figure en esta ocasión en la boleta el activista tabasqueño.

De acuerdo al analista político Fernando Vázquez Rigada el voto duro es la base electoral de los partidos políticos y es Morena quien cuenta con el más numeroso de alrededor de 18 millones, el PAN con 8.2 millones, el PRI con 6.8 con la amenaza de más renuncias masivas provocadas de manera singular por continuar como dirigente nacional el impresentable de ‘Alito’ Moreno, del PRD que fuera en su tiempo opositor a la mafia del poder como la segunda fuerza electoral ahora sólo cuenta con Jesús Zambrano con 1.4, el PT ahora lo supera con 1.5 millones, el Verde Ecologista llega al millón y Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, que tanto ruido hace, solo cuenta con 995 mil afiliados.

Hay que destacar que el pueblo mexicano no es afecto afiliarse a ningún instituto partidista se inclina más hacia la persona que figure como candidato, de allí la importancia en lo individual del que sea postulado.

Son 60 millones de mexicanos que no pertenecen a ningún partido y son los que deciden la Presidencia de la República, las gubernaturas, senadurías, diputaciones y presidencias municipales.

Llegamos a la semana clave para el gobierno de Veracruz.

Ya salió la lista definitiva de los candidatos a la gubernatura de Veracruz por el partido de Morena y los del Frente Amplio continúan en su larga espera para dar a conocer la fecha en que se realizará la encuesta para decir quién de los tres Yunes José, Héctor y Fernando junto con Julen Rementería sería el abanderado opositor.

Si no hay sorpresas de última hora, Rocío Nahle por la izquierda y José Yunes por la oposición serían los favoritos.

En una anterior columna hicimos mención el factor que inclina la balanza es la decisión que tome el senador Dante Delgado en ir como independiente o unirse a la coalición opositora.

Repiten la historia con la senadora Xóchitl

Dicen que es el mismo fenómeno que sufrió el “jefe” Diego Fernández que había ganado el debate presidencial dejando fuera a sus rivales Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas le ocurre a Xóchitl Gálvez, que en su inicio salió con mucha fuerza y luego se apagó, afirman que la sombra negativa de ser aspirante del PAN y del PRI es lo que produce que exista ese rechazo, son partidos políticos de los que el pueblo no quiere saber nada de ellos.

Al parecer sus estrategas de campaña no encuentran como posicionarla.

Esta situación ha permitido que la candidata de Morena y aliados Claudia Sheinbaum se mueva por los estados como si fuera la única que figura en los escenarios electorales.

Posiblemente es un plan a largo plazo y están guardando los tiempos electorales más convenientes para dar el cierre más conveniente a los intereses partidistas. Otros opinan que tanto ‘Alito’ Moreno como Marko Cortés solo operan para colocar en los cargos legislativos a los miembros de su exclusivo club.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas