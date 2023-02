ROSA ICELA, REZAGADA

Columna: Raymundo Jiménez

Febrero 07, 2023, 07:06 a.m.

En una amplia entrevista publicada ayer por el diario La Jornada, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, declaró al diario capitalino –periódico en el que laboró como reportera hace más de 22 años– que "no me he olvidado de la Ciudad de México"; que los "resultados positivos en seguridad de la CDMX" se deben a la "gran labor de (Claudia) Sheinbaum", y afirmó que "puedo jugar una apuesta de que la 4T seguirá en la capital".

La titular de la SSPC no sólo es la candidata favorita de Sheinbaum para ocupar su cargo en 2024, sino también de la directora de La Jornada, Carmen Lira, comadre del presidente López Obrador, el cual tiene a su vez una histórica deuda moral con Rosa Icela, una periodista oriunda de San Luis Potosí que desde hace 27 años es una soldadera incondicional de AMLO, por el que inclusive ha estado dispuesta a dar la vida.

En su libro "La lucha continúa", Jorge Gómez Naredo narra que un sábado de febrero de 1996, acompañado del presidente del Consejo de Administración de La Jornada, Rodolfo F. Peña, la directora del diario viajó a Villahermosa para visitar a López Obrador, quien bloqueaba los accesos a pozos petroleros en Tabasco, protestando por los daños causados por Pemex.

Años atrás, ambos habían apadrinado en una modesta ceremonia religiosa a los dos hijos mayores del tabasqueño. "Peña quería estar con su compadre en aquella hora aciaga", relata Gómez Naredo.

"La tensión por el problema en los pozos era grande; cientos de activistas del Partido de la Revolución Democrática atiborraban las cárceles; López Obrador había sido herido en un enfrentamiento con la policía y los medios repetían que la Procuraduría General de la República estaba por capturarlo. Lourdes Galaz, que también trabajaba en La Jornada, estaba en Villahermosa expresamente para cuidar a los pequeños.

"Se despidieron y Peña marchó al Fraccionamiento Galaxias, donde está la casa de López Obrador (en Villahermosa). Junto a la sala, en un rincón, una joven morena comía apresuradamente, muy encorvada y silenciosa: Rosa Icela Rodríguez, entonces reportera de La Jornada (...). Al ver entrar a Peña se puso en pie de un brinco, saludó y explicó: ´Pues aquí estamos, al pie del cañón; no queremos que se lleven a Andrés Manuel; a ver cómo, pero no podemos permitirlo´."

Como se recordará, AMLO, entonces dirigente del PRD, había bloqueado durante 12 días los accesos a 51 pozos petroleros y la PGR había iniciado la averiguación previa AP/28/96, solicitando orden de aprehensión en su contra por daños a la paraestatal estimados en 63 millones de pesos.

Ahora, como Presidente, López Obrador busca saldar esa deuda con Rosa Icela, pero su secretaria de Seguridad salió muy abajo en la última encuesta de enero. Según la empresa De las Heras Demotecnia, las tendencias de voto en la CDMX favorecen a Morena pero los aspirantes mejor posicionados son Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, y Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa. Hasta el reelecto alcalde priista de Cuajimalpa, Adrián Rubalcaba, la supera.

