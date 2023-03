Rocío Nahle, el Verde y la senaduría para Javier Herrera

Columna: Paulina Ríos

Marzo 10, 2023, 07:12 a.m.

Que allá en Veracruz es noticia la reunión que sostuviera el pasado miércoles la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, con el Senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello y el secretario de Organización del CEN de este partido, el veracruzano Javier Herrera Borunda y es que tras la publicación de imágenes que daban cuenta de la reunión, las especulaciones no se hicieron esperar; más allá del intentó por simularse un acuerdo de coordinación entre 2 poderes, la connotación e interpretación que se dio a ese encuentro fue meramente política.

La publicación en la cuenta de Twitter de Nahle mostraba una reunión con sesgos meramente institucionales "un gusto recibir a una fracción de la bancada del PVEM en el @senadomexicano con quien trabajamos en los temas de sustentabilidad y política. @VelascoM_ Su apoyo ha sido fundamental en la agenda energética diseñada por este @GobiernoMX", escribió la aspirante. Como se puede observar en su publicación la única alusión directa fue al Senador, no así a Herrera Borunda, con quien seguramente no quisiera ser vista, pero no le queda de otra.

En tanto Manuel Velasco Coello retuiteó la publicación de Nahle, agregando un comentario que dejaba en claro el respaldo y alianzas del Partido Verde con la funcionaria y con el propio presidente de la República "en reunión de trabajo con la Sria. de Energía @rocionahle le ratificamos que tiene firmes aliados en la Bancada de #PartidoVerde en el Senado para seguir apoyando sin titubeos la agenda de transformación del presidente @lopezobrador_".

Por su parte Javier Herrera, hijo del exgobernador Fidel y de doña Rosa Borunda, ex primera dama de Veracruz, publicó en sus redes "platico con mi amiga la Secretaria de Energía del Gobierno de la República, Rocío Nahle. Mujer que con un trabajo permanente de más de 30 años ha mostrado su cariño a nuestro querido Veracruz. ¡Abrazo fuerte!". De esta publicación llamó la atención que solo se mantuvo en su cuenta de Facebook desapareciendo de otras redes sociales, pero además de ello, lo más relevante fue la interpretación que se dio a sus expresiones y ovaciones a la aspirante al gobierno de Veracruz.

Y es que Fidel Herrera Borunda más allá de cuestiones institucionales se refirió a la funcionaria federal y aspirante como su amiga y le reconoció una trayectoria de 30 años y además se dijo seguro del cariño que ella le tiene a Veracruz. Evidentemente tras esos conceptos y calificaciones del hijo de un político nato, no hubo manera de que los veracruzanos separaran esta reunión de los acuerdos políticos rumbo a la carrera electoral de 2024.

De inmediato se dijo que, el ganador de esa reunión fue el verde y por supuesto Javier Herrera, pues las especulaciones y afirmaciones dieron cuenta que lo ahí negociado fue la senaduría por el Verde; es decir, toda vez que este partido irá en alianza con Morena, el acuerdo quedó firme. Y así habilitándose en operadora Nahle ha definido el rumbo de Veracruz y las alianzas de su partido político en tierras jarochas.

Hoy se dice que, tras esa mesa política, disfrazada de trabajo y coordinación, Javier Herrera tiene prácticamente la senaduría en la bolsa, por lo que el escaño del senado para Morena habrá de corresponder a la cuota femenina; es decir, la postulación del partido en el Poder será de una mujer rumbo al Senado, si es que el acuerdo se mantiene.

Lo anterior hace recordar el apoyo que recientemente, envió desde prisión Javier Duarte a Rocío Nahle, puesto que queda claro que más allá de las absurdas acusaciones y descalificaciones que el reducido Gobernador de Veracruz haga hacia el pasado, refiriéndose al supuesto saqueo de los ex gobernadores de oposición, en política las alianzas son fundamentales para lograr el triunfo y lo que Cuitlahuac no ha entendido, pero Nahle sí, es que en una carrera como la del 2024 se requiere de sumas y no restas.

Tremendo ridículo del triste Gobernador Veracruzano, quien mientras se pelea con el mundo, acusa sin pruebas y genera más enemigos, tras el poder, los que aspiran a sucederle como es el caso de Nahle pacta y pactaran con quien sea necesario, porque así es la política y así será. Hoy por hoy, sin Andrés Manuel en la boleta, Morena ya no se bastará solo.

