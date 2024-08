Los tiempos de Cuitláhuac

Prefacio

Ya no son tiempos electorales, ya no es necesario ganar adeptos mediante promesas rimbombantes. Lo dicho esta semana por el aún alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued, tiene un importante peso. *** Presentado ya como el próximo secretario de Gobierno, Ricardo Ahued afirmó que la administración de Rocío Nahle revisará a fondo los recursos destinados a la atención de víctimas y a la búsqueda de personas desaparecidas. *** Sara González Rodríguez, integrante del Colectivo Por La Paz Xalapa, dio a conocer que participó en una reunión con Ricardo Ahued y hablaron de los recursos que el gobierno estatal destina a esos dos rubros (víctimas y desaparecidos). *** Es un tema de lo que se ha hablado poco, pero Sara González Rodríguez explicó que existen discrepancias en la distribución de los recursos para los colectivos de búsqueda, ya que algunos reciben más apoyo y hay otros que no reciben ningún tipo de asistencia. *** “Comentaba con el señor Ahued que el recurso se está analizando porque obviamente algunas compañeras dijeron que hay colectivos que reciben más y otros nada”. *** También se cuestionó la actuación del actual gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, en especial respecto al nombramiento de Brenda Cerón Chagoya como encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV). *** Durante todo el mandato de Cuitláhuac García no se designó titular para esa comisión, lo que afectó las labores de búsqueda. Los colectivos le pidieron a Ricardo Ahued que esa situación no se repita en el próximo gobierno.

* * *

Este miércoles Claudia Sheinbaum presentó a un colaborador más en su equipo de trabajo. Dio a conocer que Martí Batres, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, será el director del ISSSTE.

Claudia Sheinbaum explicó que Batres Guadarrama será integrante de su gabinete ampliado, ya que tiene toda su confianza y ha trabajado con él durante varios años, por lo que ahora se coordinarán en el arranque de su administración a partir del próximo primero de octubre.

“Martí es un compañero de primera, tiene una larga historia en la política, también en la academia porque ha escrito varios libros”.

Pero además de dirigir los destinos del ISSSTE, Martí Batres estará a cargo de que avance el área de promoción de la vivienda en la burocracia federal, lo que se conoce como “Fovissste”.

Tras ser nombrado, el funcionario mostró su agradecimiento a la próxima presidenta y le prometió cumplir con todas los pendientes que le encomendó, ya que “se trata de seguir contribuyendo en la construcción de un Estado de bienestar”.

Martí Batres, quien sustituyó a la propia Sheinbaum al frente de la ciudad de México cuando ella fue postulara como candidata a la presidencia, es el primer gobernante de Morena que concluirá este año su encargo y a los que prometió la presidente electa incorporar a su equipo de trabajo.

En esa lista aparece el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, a quien aún no le confirman el encargo que habrá de cumplir en el gobierno federal.

Las “buenas cartas” de esa baraja se están agotando. Las filtraciones de la gente cercana al gobernador de Veracruz iniciaron muy pronto. En algún momento aseguraron que Claudia Sheinbaum lo invitaría a coordinar su campaña electoral y ya vimos que no sucedió.

Más tarde hablaron de que llegaría como titular de la Secretaría de Gobernación, pero tampoco sucedió.

Desde que se confirmó la victoria de Claudia Sheinbaum -y, al mismo tiempo, el triunfo en Veracruz de Rocío Nahle- los promotores de Cuitláhuac García lo ubicaron como secretario de Energía, lo que no sucedió. Más tarde, afirmaron que le tocaría hacerse cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y también fallaron.

La más reciente versión sobre el papel que habrá de jugar en el gabinete federal es una oficina menor, encargada de generar políticas públicas para el ahorro de energía, algo más cercano a sus estudios profesionales, pero muy lejano de las posiciones políticas que él anhelaba.

Cuitláhuac García no sabe cuándo tendrá que solicitar licencia a su cargo para incorporarse al gobierno federal, pero en las semanas recientes se le está complicando la administración estatal, con un inocultable crecimiento en los índices de violencia y las cada vez más numerosas expresiones de protesta por parte de los veracruzanos, frente a tantas omisiones en las que incurrió su administración (desaparecidos, mantenimiento de las carreteras, apoyo al campo, infraestructura hídrica y el sistema de salud, sólo por mencionar algunos).

La impresión es que al gobernador de Veracruz le urge cerrar este capítulo, pero sus tiempos no son los de la presidente electa.

* * *

Epílogo

Esa incertidumbre respecto a la permanencia del gobernador Cuitláhuac García ha abierto la puerta para que algunos se quieran pasar de vivos. *** Ese parece haber sido el caso de la empresa constructora encargada del libramiento de Coatepec. El propietario de Inasa, el arquitecto Arturo López Barranca, desoyó una indicación directa del gobernador para que cubriera todos los compromisos financieros pendientes, lo que estuvo a punto de generar un conflicto de graves proporciones. *** El Sindicato Estatal de Operarios de Maquinaria Pesada avisó con anticipación que, si la empresa no cubría sus adeudos, iban a bloquear esa nueva vía, justo en vísperas de su inauguración. *** Fue el propio gobernador Cuitláhuac García quien se encargo de destrabar el conflicto y todos los compromisos fueron cubiertos, por lo que la tarde del martes el libramiento fue inaugurado formalmente. *** Pasaron por alto que, hasta que solicite licencia para sumarse al gobierno federal, Cuitláhuac García sigue siendo el gobernador de Veracruz.

