Los excesos de Cuitláhuac

En realidad, el diputado local Juan Enrique Santos Mendoza no renunció a nada para incorporarse a Morena. El partido que lo postuló para ser legislador, Fuerza por México, ya no existe (aunque, claro, falta con cumplir con los protocolos de su liquidación). *** Lo que Santos Mendoza hizo fue un mero acto se supervivencia. Él seguirá con la representación de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), pero necesita un vínculo con el próximo gobierno estatal y no encontró mejor ruta que la dirigencia estatal de Morena. *** El pasado miércoles el legislador anunció su deseo de afiliarse a Morena y difundió una fotografía en la que aparece acompañado del dirigente estatal de ese partido Esteban Ramírez Zepeta, con quien coincide en intereses. *** Santos Mendoza anunció, además, que solicitará al diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Jucopo, su incorporación al grupo legislativo de Morena. La salida en fechas recientes de varios legisladores de esa bancada ha dejado espacio para que el dirigente de CATEM se incorpore. *** La duda es: ¿de verdad le resulta de alguna utilidad la suma de este diputado? No es más que otro “chapulín” que salta de un partido a otro, con el afán de conservar los privilegios.

El dato lo aporta el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) que elabora año con año desde el 2017: Ante la debilidad de los contrapesos locales que limiten el uso discrecional de los recursos públicos, llaman la atención los excesos, así como las malas prácticas, en el ejercicio de los recursos públicos estatales.

El documento del IMCO documenta variaciones sistemáticas, generalizadas y, en ocasiones, significativas entre el gasto aprobado y el ejercido para múltiples partidas de gasto en los estados.

Como ejemplo, se hace referencia al gasto en comunicación social y publicidad.

A pesar de que las 32 entidades federativas presupuestaron 5 mil cien millones de pesos para esa partida en 2023, terminaron gastando 66.6% más recursos (8 mil 400 millones de pesos).

Ese año, 24 estados presentaron un sobre-ejercicio en esta partida, y 13 de ellos gastaron más del doble de lo autorizado por sus respectivos congresos. En casos como Tamaulipas y Veracruz, el gasto fue 1,245% y 1,187% mayor al aprobado, respectivamente.

Pero no piensen que por gastar más (muchísimo más) de lo que les autorizó el Congreso, el gobierno estatal tiene un mejor desempeño en materia de comunicación social.

Apenas en el mes de mayo el portal de noticias “Animal Político” dio a conocer que el gobierno de Cuitláhuac García utilizó el mismo mecanismo que empleaba Javier Duarte para desviar recursos públicos y que lo llevó a la cárcel: contactar a personas de escasos recursos, mediante engaños y dádivas hacerlos firmar los documentos necesarios para crear empresas fantasma; luego asignar a esas empresas contratos millonarios para obras de educación, salud e infraestructura, recursos que desaparecen, porque esas obras no se hacen.

De manera similar al mecanismo aplicado por Javier Duarte, el gobierno de Cuitláhuac García dio de alta como empresarios a ciudadanos que viven en zonas marginales del estado.

En el caso de Duarte, los tomaban de entre sus promotores del voto. Morena dispone de los beneficiarios de programas sociales.

Los periodistas que investigaron todas estas irregularidades buscaron la reacción del área de comunicación social del gobierno de Veracruz, pero no obtuvieron respuesta.

Llama la atención que una de las áreas a las que Rocío Nahle ha reconocido por su “buen desempeño” de la actual administración es, justamente, la Secretaría de Finanzas.

Alguien no le está diciendo toda la verdad.

Se confirma lo que ya se había anticipado: la senadora electa Claudia Tello Espinosa fue anunciada por Rocío Nahle como la próxima titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), a partir del próximo primero de diciembre. *** “La doctora Claudia Tello me aceptó cubrir el encargo para dirigir la Secretaría de Educación en mi mandato. Claudia es maestra y tiene un doctorado en educación, es una mujer de trabajo y muy comprometida en el desarrollo de Veracruz”, publicó Rocío Nahle en su cuenta oficial de Facebook. *** ¿Y sus compromisos de campaña para llegar al Senado? Nada de eso importa, para eso está la suplencia. *** La tormenta Alberto dejó mucha agua en territorio veracruzano y, en consecuencia, severos daños en diversos puntos de la entidad. Con la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales, los gobiernos estatales y municipales se deben hacer cargo de los daños causados por estos fenómenos. ¿Será?

