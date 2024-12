Las tabletas de 7 millones

Prefacio

Madres de familia con niños que son pacientes del Centro Estatal de Cancerología (Cecan) en Xalapa, se plantaron frente a Palacio de Gobierno para demandar el abasto de medicamentos, pues sus hijos no reciben los tratamientos completos. *** Está claro que es una anomalía atribuible a la administración que concluyó el pasado 30 de noviembre, pero las nuevas autoridades del Sector Salud, en especial el doctor Valentín Herrera Calderón, nuevo secretario de Salud, tuvo que estar enterado de esto, tuvo que haberle informado a la gobernadora Rocío Nahle y debió implementar acciones inmediatas para corregir ese desabasto. *** No se trata de la falta de un oficio o alguna inconsistencia administrativa. Es la ausencia de medicamentos que mantienen con vida a por lo menos diez niños en el Cecan, por lo que en alguien tuvo que caber la sensibilidad humana para resolver este problema. *** Brenda Itzel Lobillo narró el caso de su hijo, Maximiliano, quien padece leucemia. Recibió su más reciente quimioterapia el 17 de noviembre. Debió recibir otra dosis una semana después, pero ya no fue posible. *** "Nos dicen que dejemos nuestros números y que nos van a marcar, pero hasta la fecha no nos han dado respuesta". *** Su hijo necesita tres dosis de un medicamento llamado Asparaginasa, que tiene un alto costo y les resulta imposible adquirirlo por fuera. *** Alguien tendría que tocarse el corazón.

* * *

Esteban Bautista Hernández, líder de los diputados locales de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), no es de los que les tiembla la voz al momento de señalar aquello que no ve correcto.

El extraño caso de las tabletas electrónicas de 7 millones de pesos ya lo había anticipado el pasado martes en una prolongada charla con periodistas, pero este miércoles lo retomó: les confirmo a los reporteros de la fuente legislativa que había ordenado una investigación y la denuncia correspondiente contra la empresa queretana Publicontenidos Kapitel.

No es, en realidad, un tema nuevo. La irregularidad de este contrato fue denunciada en el 2020, pues se simuló una "licitación simplificada" para la contratación de un "sistema de control, análisis, desarrollo y presentación de información integral de servicios legislativos".

Sólo participaron dos empresas. Una de ellas (la de "relleno", para darle un aspecto de legalidad a la operación) fue la empresa Crecimiento Financiero Car, que presentó una propuesta por 8 millones 294 mil pesos (IVA incluido) más de un millón de pesos arriba de la propuesta de Publicontenidos Kapitel, que fue de 6 millones 960 mil pesos.

Lo curioso del caso es que Crecimiento Financiero Car era una empresa conformada en 2018 por Enrique de Jesús Constantino Álvarez y Alan Orduño Ortega, el primero un empleado de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y el segundo titular, en ese entonces, de la Unidad de Transparencia del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem).

Un año antes de esa operación, en 2019, Crecimiento Financiero Car había participado en otra licitación del Congreso de Veracruz. En esa ocasión, por la contratación de un sistema de presentación de información financiera y de obra de los 212 ayuntamientos y de los organismos operadores de agua municipales. El concurso lo ganó otra proveedora (Multiweb) que obtuvo un contrato por 3 millones 398 mil 800 pesos.

Respecto a la contratación de lo que pomposamente se llamó "sistema de control, análisis, desarrollo y presentación de información integral de servicios legislativos", el presidente de la Jucopo expresó: "Se encontraron estos detalles y no vamos a tolerar casi 7 millones de pesos. Y eso lo autorizó el Congreso. 50 tablets no pueden costar eso. Estoy de acuerdo hasta 2 millones de pesos, pero 7 millones de pesos me parece muy exagerado".

Bautista Hernández anunció que procederán en contra de quienes resulten responsables, sin importar si esto recae en un correligionario: "son recursos públicos, caiga quien caiga".

En aquella licitación firmaron como responsables Carlos Iram Arévalo Rodríguez, en su calidad de director de Recursos Materiales y Servicios Generales, con el visto bueno de Irma Ariadna Leal Morales, de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y la revisión de Mario Pérez Espinoza, jefe del Departamento de Adquisiciones.

Participaron también Randy de Jesús Ramírez Rocha, subcontralor de normatividad, auditoría y control del Congreso, y César Eduardo Pérez Díaz, coordinador de Informática.

"Vamos a avanzar, claro. Aquí hubo una red de personas que estuvieron operando y esa gente ya se fue (...) del área financiera", advirtió el diputado Esteban Bautista, quien remató: "Fueron muchas las irregularidades que encontramos. Es que estamos todavía en ese proceso. Este Palacio, este Congreso del Estado, es muy amplio, son muchas áreas. Ahorita lo que va saliendo es esto y ya, como les digo, nosotros no vamos a ser cómplices de nadie, venimos a limpiar la casa".

Si siguen escarbando, con seguridad encontraran mucha más suciedad.

* * *

Epílogo

Importantes avances se están consiguiendo con el Proyecto Inocencia. *** De pronto parece haber interés en revisar miles de expedientes de veracruzanos (muchos de ellos indígenas en condiciones de alta vulnerabilidad) que llevan muchos años en la cárcel (a donde llegaron a pesar de ser inocentes) sin que se resuelva su situación jurídica. *** La próxima semana podría haber noticias muy positivas sobre acciones que tomarían los Poderes Legislativo y Judicial para coadyuvar en la tarea de brindar justicia a todas esas personas. Bien. *** Esteban Bautista adelantó que habrá ajustes en el proyecto de presupuesto para el 2025 y que se dará especial atención a rubros como agricultura, ganadería, educación y seguridad pública. *** Al respecto, la legisladora Ana Rosa Valdés presentó un anteproyecto de Punto de Acuerdo para modificar el Decreto de Presupuesto de Egresos y destinar mayores recursos a las actividades agropecuarias y pesqueras de la entidad. *** La propuesta plantea asignar 60 millones de pesos al Programa de Esquemas de Aseguramiento Productivo para Cobertura de Riesgos Climáticos; 90 millones de pesos para crear un Programa de Esquemas de Compensación de Precios; 10 millones de pesos al programa Impulso a las Actividades Acuícolas y Pesqueras de la entidad y 10 millones de pesos a la industria azucarera, en apoyo a los cañeros y piloncilleros. *** También considera 40 millones de pesos al programa Movilización y Sanidad Animal, que se desagregaría para combatir el gusano barrenador y, además liberaría recursos para más apoyos en el programa de Fomento Ganadero. *** Otros 20 millones de pesos serían para extensionismo en el programa de Desarrollo del Territorio Rural; 50 millones de pesos como recursos específicos para sanidad e inocuidad; 40 millones de pesos para crear el Programa de Apoyo a Pequeños Productores y 10 millones de pesos para el Programa Asuntos Agrarios, para apoyar en los trámites de regularización en la posesión o propiedad de la tierra. *** Serían 300 millones de pesos adicionales, con lo que se elevaría a mil 050 millones de pesos el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa).

filivargas@gmail.com