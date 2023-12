Las decisiones de Anilú

Prefacio

Mientras Rocío Nahle recorre la entidad y se esfuerza en convencer a las militancias de Morena, Partido Verde y PT de mantenerse unidos, arriba, en las cúpulas, los acuerdos no llegan y las amenazas de ruptura son cada día mayores. *** Por diversas vías el Partido verde ha enviado señales en el sentido de que “analizan” la conveniencia de ir solos en la disputa por el gobierno estatal, e incluso se atreven a “filtrar” que su candidato sería Javier Herrera Borunda. *** Pasan por alto que el hijo del exgobernador Fidel Herrera ya dio su postura al respecto. Apenas en septiembre de este año, Javier Herrera expresó: “En Veracruz he decido no participar en esa convocatoria, estoy cierto que en esas preferencias de los veracruzanos ya se decantaron hace tiempo. Rocío Nahle es quien debe coordinar los trabajos de la 4T; es más: el Verde -lo he platicado con las bases- sólo se sentirá cómodo si ella resulta electa”. *** Los estrategas de Morena en la capital del país entienden que el panorama para rocío Nahle es especialmente complicado, no sólo por su calidad de “extranjera” (esto es, que no nació en Veracruz) sino, además, por su controversial desempeño en la Secretaría de Energía y por el lastre que representa la mala actuación de Cuitláhuac García al frente del gobierno estatal. *** Si a eso se le sumara que no fuera a la contienda con la suma de los tres partidos aliados, las cosas se le complicarían aún más, pues por parte de la oposición Pepe Yunes ha sido capaz de congregar en su proyecto a priistas, panistas y perredistas, además de influyentes organizaciones de la sociedad civil. *** “Unidad es la clave”, repite hasta el cansancio Rocío Nahle. ¿La conseguirá?

* * *

La primera vez que se le mencionó fue la tarde del lunes. El periodista Joaquín López Dóriga subió a su cuenta de “X” lo siguiente: “Lo que les cuento en radio. Aunque no anuncian a qué partido se integrarán, habrá ‘alianza progresista’ en apoyo a Claudia Shienbaum. La integran, entre otros: Alejandro Murat, Eruviel Ávila, Jorge Ramos, Anilú Ingram y Diva Gastélum”.

Hasta la tarde de este martes, Anilú Íngram no había desmentido esta versión y sus redes sociales, siempre tan activas, se mantenían en silencio. En el perfil de su cuenta de “X” sigue apareciendo: “¡Orgullosamente veracruzana! Dip. Local por Veracruz Coordinadora del Grupo Legislativo del PRI”.

Se entiende que, si se hubiera sumado a un grupo para apoyar la campaña de Claudia Sheinbaum, lo primero que hubiera hecho sería renunciar a su partido y, por lo tanto, a la bancada priista y a su coordinación. Eso no ha sucedido.

Para nadie es un secreto que Anilú Íngram mantiene una seria disputa con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a raíz de que éste decidió imponer a Adolfo Ramírez Arana al frente del comité estatal priista, cuando la legisladora impulsaba la designación de Fernando Kuri Kuri para ese cargo.

Más adelante, cuando Alejandro Moreno anunció la medición de los priistas que aspiraban a la candidatura al gobierno de Veracruz (entre los que incluyó a la propia Anilú Íngram), ella envió un mensaje en sus redes sociales en el que anunciaba que no participaría en dicho proceso, pues lo consideraba poco claro.

Desde entonces a la fecha, se ha sabido de encuentros directos, o a través de terceras personas, de Anilú Íngram con Dante Delgado (Movimiento Ciudadano) y con Rocío Nahle (Morena). Ninguna de esas reuniones fue pública y la propia legisladora guardó silencio.

Se cuenta que antes de la comparecencia de gobernador Cuitláhuac García en la Legislatura local para hacer la glosa de su quinto informe de labores, se le propuso a Anilú Íngram que fuera ella la que subiera al estrado a dar el posicionamiento de su partido. No quiso hacerlo.

Anilú Íngram ha sido muy cuidadosa de dejar en claro que no tiene diferencia alguna con Pepe Yunes, pero tampoco se ha sumado al respaldo que las militancias del PRI, PAN y PRD le han manifestado. Tampoco se ha acercado a la virtual candidata del frente opositor a la presidencia, Xochitl Gálvez.

Anilú Íngram sigue en el PRI porque aún no ha externado su decisión de abandonar ese partido (dijo que “analizaba” esa posibilidad, pero hasta ahora no lo ha definido); se mantiene como coordinadora del grupo legislativo priista, aunque en realidad poco o nada coordina, pues la comunicación con sus compañeros de bancada (Marlon Ramírez y Arianna Ángeles Aguirre) se ha reducido al mínimo y deja correr el tiempo, como deshojando una margarita: “me voy o me quedo”.

A pesar de su innegable popularidad, su futuro -dentro por fuera del PRI- no luce promisorio.

* * *

Epílogo

La sola posibilidad de que Anilú Íngram se sume a la campaña de claudia Sheinbaum, (y, eventualmente, a Morena) ha despertado múltiples reacciones entre los liderazgos del partido en el poder. *** “Bienvenida”, dicen, pero advierten que deberá “formarse en la fila” si pretende acceder a un cargo relevante con el respaldo del partido guinda. *** Mientras tanto, pasan los días y ni la Fiscalía General del Estado (FGE), ni su oficioso vocero (el gobernador) han dado información sobre el paradero de las cuatro personas que fueron desaparecidas en el municipio de Ciudad Mendoza. Aquella parece ser una zona controlada por el crimen organizado. Ese con el que el actual gobierno “no pacta”.

