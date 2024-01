La soberbia del gobierno

Enero 12, 2024, 07:09 a.m.

Por: Filiberto Vargas Rodríguez Fecha: Enero 12, 2024, 07:09 a.m.

Prefacio

El fenómeno ya prendió. Este jueves, en su encuentro con familias adheridas a la organización "Antorcha Campesina", Pepe Yunes, precandidato a la gubernatura por el frente opositor, destacó que cada día se suman más ciudadanos al proyecto que él representa.

"Nos estamos sumando partidos, empresarios, liderazgos; se está sumando la sociedad civil, los ciudadanos organizados, los que no quieren estar en un partido, pero no están contentos. Cada vez somos más".

Esta suma de simpatías tiene una razón: que el actual gobierno ha aplicado políticas erradas en materia económica, de infraestructura, de salud y educación, lo que ha cansado a los veracruzanos que demandan un cambio.

Lo cierto es que se ha generado un fenómeno social interesante: cuando hace unos meses nadie veía la forma de parar a Morena y sus malos gobiernos, de pronto se encontraron que fuerzas políticas históricamente confrontadas, se pudieron sentar en una sola mesa y alcanzar acuerdos por el bien de Veracruz. El factor de cohesión se llama Pepe Yunes.

En un principio era lógico pensar que su falta de experiencia en el servicio público y su formación lejana a los temas jurídicos, provocaban que el ingeniero Cuitláhuac García se "equivocara" al hacer afirmaciones fuera de lugar y acusaciones sin sustento.

A estas alturas ya no puede alegar desconocimiento. El mal que hoy le aqueja -como a muchos políticos que hoy se cobijan en Morena- es el de la soberbia. "Las cosas son como yo las digo, porque para eso soy el gobernador", pareciera razonar.

Su nueva alusión a temas electorales ya no se puede justificar con la posibilidad de que "no le hayan avisado sus consejeros". Sabe que al hablar de candidatos y encuestas está violentando las leyes electorales, pero no le importa. Él se siente intocable.

"Se han dado a conocer el día de antier encuestas en el estado de Veracruz; coincidió que varios medios sacaron sus encuestas e incluyeron a Veracruz, donde va a haber elección por la gubernatura y -les invito a que les echen un ojo a esas encuestas- el promedio entre primero y segundo lugar es de más de 25 puntos porcentuales, de 22 en promedio, más de 22 puntos porcentuales y creciendo, porque la medición anterior era como de 15; o sea, aumentó quien va en primer lugar según esas encuestas".

Él sabe que comete una falta al hacer esas referencias, pero no le importa.

También por eso (porque son tiempos electorales) se acordó que existen investigaciones pendientes por las irregularidades detectadas en la contratación, instalación y operación del ambicioso programa de cámaras de vigilancia.

"Hay que actuar contra todos los responsables. Ya se le dio el tiempo suficiente a la empresa para que o regresara el dinero o instalara todas las cámaras de videovigilancia. Y ante el incumplimiento de esos compromisos, se procederá por la vía legal".

En efecto, le dieron a la empresa (cuyo propietario es también dueño del periódico El Financiero y quien negoció con el actual gobierno una solución concertada) cinco años de gracia, pero es hasta ahora, cuando el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y sus hijos -Miguel y Fernando- han manifestado su respaldo al precandidato opositor Pepe Yunes, que le pareció al gobernador que "ya fue suficiente tolerancia" y decide que va a proceder en su contra.

Cualquier viso de un manejo político de la justicia... es mera coincidencia.

Lo que si debieron decirle sus asesores (pero al parecer no le importó) es que todas violaciones a la ley tendrán una consecuencia. No ahora, sino después del primero de diciembre del presente año.

"Karma" le llaman.

Epílogo

Y así como ha tenido "paciencia" en el caso de las cámaras de vigilancia, así Cuitláhuac García les pidió paciencia a los pobladores de Texistepec, quienes amenazaron con tomar las carreteras federales el próximo 15 de enero, ya que el gobierno estatal no ha cumplido con la pavimentación del tramo carretero de la cabecera municipal a Villalta.

"Todas las obras llevan su tiempo", argumenta el gobernador, aunque no explica que la obra que debió arrancar a mediados del año pasado; luego se dio como fecha de arranque el 15 de diciembre 2023... y siguen sin iniciar.

El llamado del diputado Juan Javier Gómez Cazarín es oportuno: la Fiscalía General del Estado (FGE) debe aceptar las recomendaciones de las comisiones -estatal y federal- de derechos humanos.

"Nosotros hemos trabajado de manera coordinada pero también hemos acatado las sentencias de la Suprema Corte para bien o para mal (...) invito a que se acaten estas resoluciones con todos los órganos".

En fechas recientes la CNDH hizo un nuevo llamado a la Fiscalía de Veracruz para que acepte una recomendación de la instancia estatal relacionada con omisiones y con la dilación en la investigación de dos personas desaparecidas.

filivargas@gmail.com

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas