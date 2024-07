La ruta de Gómez Cazarín

Prefacio

La relación entre la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, no ha sido buena. *** El órgano autónomo ha dado cuenta de muchos de los abusos que se han cometido en la actual administración de Veracruz y en respuesta lo que ha recibido es el rechazo de las autoridades, que ya le perdieron el miedo a dicho organismo. *** La CNDH emitió una nueva recomendación por faltas cometidas en territorio veracruzano, y buena parte del documento se lo dedica a las autoridades estatales. *** El tema ahora es el deficiente servicio del organismo operador del agua en la zona metropolitana de Veracruz. El gobernador atribuye la responsabilidad a los gobiernos municipales, pero la CNDH advierte que el gobierno estatal tiene buena parte de la culpa. *** En la recomendación 119/2024, la Comisión hace notar la ineficiencia en el tratamiento de aguas residuales, que afecta al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y al Área Natural Protegida Arroyo Moreno, así como a la población local. *** “Se ponen en riesgo las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, ya sean superficiales o subterráneas, pues al regresar al medio ambiente, en calidad no apta se compromete la salud pública en la zona”, se señala en la recomendación. *** La descarga de aguas residuales sin tratar -apunta la CNDH- afecta la calidad de las fuentes de agua y viola el derecho humano al agua. *** Además, el Instituto Metropolitano de Agua (Imaver) y la Procuraduría de la Defensa de los Usuarios del Agua (Prodeagua) no están cumpliendo con la vigilancia adecuada respecto a las concesiones otorgadas al Grupo MAS. *** La recomendación incluye al director de Conagua, Germán Arturo Martínez Santoyo, y a la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza Vera. *** También son reconvenidos el gobernador Cuitláhuac García; la presidenta municipal de Veracruz, Patricia Lobeira; el presidente municipal de Boca del Río, Juan Manuel Unanue, lo mismo que el de Medellín de Bravo, Marcos Isleño. *** Se apunta que, aunque Conagua, Profepa y la Procuraduría estatal del Medio Ambiente (PMA) han realizado inspecciones e iniciado procedimientos administrativos, estas acciones no han sido suficientes.

* * *

“No sé a dónde va, pero va”, me dijo hace justo un mes alguien muy cercano al diputado Juan Javier Gómez Cazarín. “Él rara vez se equivoca y desde hace mucho tiempo dijo que iban las dos señoras (Claudia y Rocío)”.

Gómez Cazarín es un político que parece llevar en la sangre los genes de la llamada “cuarta transformación”. Con una especial habilidad para navegar por las turbulentas corrientes de la política veracruzana fue construyendo desde su sorprendente triunfo del 2018 (la diputación local por el distrito con cabecera en San Andrés Tuxtla) un sólido liderazgo de dos períodos en la Legislatura veracruzana, y una eficiencia sorprendente en la operación de los asuntos que al gobernador actual, Cuitláhuac García, más le interesaban.

Desde la remoción de Jorge Winckler y la ratificación de Verónica Hernández en la Fiscalía, hasta los ajustes de fondo en el Tribunal Superior de Justicia y la aprobación de cada iniciativa que llegara desde el Poder Ejecutivo.

Pero lo advirtió con bastante anticipación: “ya no habrá un tercer período en el Congreso local, es momento de que otros cuadros encuentren sus espacios en el Poder Legislativo”.

De hecho, no se apuntó para ningún cargo de elección popular. Cuando sus amigos le preguntaban: ¿a dónde vas?, él siempre les respondía: “por mí no se preocupen, que yo estaré donde mejor le sirva al movimiento”.

Este martes circuló en diversos espacios de análisis político la versión de que Juan Javier Gómez Cazarín habría recibido una invitación de parte de la presidente electa Claudia Sheinbaum: la delegación estatal de Gobernación, una oficina que en el actual gobierno federal perdió casi la totalidad de su relevancia, pero que -según los portadores de esta versión- retomaría su relevancia y se convertiría en lo que se ha dado en llamar “la super-delegación”.

Cuentan estas mismas versiones que la gobernadora electa, Rocío Nahle, ya le tenía preparada una posición en su gabinete al actual presidente de la Jucopo, pero llegó la invitación del gobierno federal y todos quedaron conformes.

Nada de esto se confirmará pronto. Claudia Sheinbaum no termina aún de presentar a todo su gabinete y no será sino hasta que los titulares de esas dependencias tomen posesión, cuando se conozcan a sus colaboradores. Por lo pronto, Gómez Cazarín seguirá en su tarea: sacar adelante los asuntos que le hacen llegar al Poder Legislativo y cerrar su gestión, que concluye el 4 de noviembre, pero que podría terminar unos días antes si se confirma su integración al gobierno federal a partir de octubre.

Ahí quedará para los récords: el primer legislador que presidió por dos períodos consecutivos (seis años) la Junta de Coordinación Política del Congreso local.

* * *

Epílogo

La gobernadora electa Rocío Nahle informó que el actual diputado local, Luis Arturo Santiago Martínez, será secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) del estado. *** Luis Arturo Santiago Martínez es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y de Filosofía por la Universidad La Salle de la Ciudad de México. Es maestro en Filosofía Política por la UNAM y maestro en Gobierno por el Colegio de Veracruz (Colver). *** Él fue utilizado para denunciar penalmente al empresario Arturo Castagné Couturier y a algunos miembros del equipo de campaña del candidato del frente opositor al gobierno estatal, Pepe Yunes. Hoy ese servicio está siendo recompensado.

