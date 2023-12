La inseguridad es el tema

Lo hemos dicho en diversas ocasiones: Cuitláhuac García no es abogado, pero no por eso puede hacer gala de su ignorancia en materia jurídica, para pasar por encima de los derechos de otros. *** Este martes se revivió el tema del presupuesto para la Universidad Veracruzana (UV), luego de que el presidente López Obrador hiciera un llamado para asignarle a todas las universidades públicas "el presupuesto que les corresponde". *** El gobernador veracruzano sostuvo su mentira de que su gobierno está cubriendo el 4 por ciento que le corresponde por ley. Y soltó la primera barbaridad: "Nosotros no podríamos interpretar la ley, sino aplicar la ley y, de acuerdo a la aplicación de la ley y al texto constitucional, se cubre más allá del 4 por ciento". *** Cualquier abogado le podría explicar que para "cumplir" una ley, lo primero que debe suceder es que se le dé la correcta interpretación. El gobernador no menciona que esa "interpretación" al concepto de "presupuesto general del estado" la impuso él, a través de una iniciativa que su partido "mayoriteo" en el Congreso local. *** No fue, por lo tanto, una "interpretación", sino una imposición, con el fin de reducir casi en un 50% los recursos que por ley le corresponden a la UV. *** Cuitláhuac García miente también cuando asegura que "se logró el consenso" de la Universidad. El que el rector haya decidido ceder en su reclamo (lo mismo hizo en el presupuesto 2023) no significa que los universitarios estén satisfechos. El Consejo Universitario ha sido muy claro en su exigencia de que se recurra a las instancias jurídicas para defender el patrimonio de esa casa de estudios. *** El gobierno no está asignando a la UV el presupuesto que le corresponde, y los universitarios no están conformes.









* * *









Han pasado tres semanas desde que "desaparecieron" cuatro trabajadores que habían sido detenidos por elementos de Tránsito del municipio de Ciudad Mendoza. Las autoridades estatales dicen que "se está investigando", pero sigue sin haber noticias de ellos, y sus familiares ya no saben a quién recurrir para saber de su paradero.

La mañana de este martes, la periodista Tere Mora, corresponsal del corporativo Imagen del Golfo, cuestionó sobre ese tema al presidente López Obrador:

- ¿El gobierno federal podría dar algún seguimiento al caso para dar seguridad a las familias de que se hará justicia? ¿Y podría haber un reforzamiento de la seguridad con fuerzas federales ante la incertidumbre que existe en este corredor del Valle de Orizaba?

La respuesta del presidente no dejó tranquilo a nadie

- Sí (¿sí qué? Hubo dos preguntas, ¿a cuál de ellas respondió?) Incluso yo voy a estar el día 7, voy a Río Blanco, voy a la conmemoración de la huelga, más que nada, lamentablemente, de la represión del día 7 de enero de 1907, voy a estar allá, es un domingo, voy a estar en Río Blanco.

¿Cómo se debe interpretar eso? ¿Significa, acaso, que por el hecho de que visitará un municipio cercano a donde desaparecieron estas cuatro personas, la seguridad se fortalecerá en la zona?

El presidente anuncia, como respuesta al tema de los desaparecidos, que estará allá el 7 de enero, fecha para la que faltan casi dos semanas. ¿Significa que hasta entonces los familiares de los desaparecidos deberán esperar cruzados de brazos?

Del gobernador, mejor ni hablar. Para él la desaparición de esas cuatro personas "ya no es tema".

Es por eso por lo que pesan aún más las palabras de Pepe Yunes, en su visita a Ixtaczoquitlán, donde dijo que el principal problema de Veracruz es su gobierno, porque este no atiende, ni resuelve, no deja que la gente pueda crecer, vivir en tranquilidad.

"Hay miedo –sobre todo en esta región– a la policía que persigue, acosa, que crea delitos con tal de resolver temas estadísticos. Hay una nula atención en materia de salud. Nunca ha estado tan mal Veracruz como en esta ocasión y quienes pagan el costo en sus condiciones de vida son los veracruzanos", dijo.

Pepe Yunes conoce muy bien el estado y sabe cuáles son los males que le aquejan. Ante pobladores de Ixtaczoquitlán retomó el tema de la seguridad y mencionó que es algo que preocupa a todos, por los casos de desaparecidos, por los "chivos expiatorios", por el autoritarismo de los policías: "hay mucho miedo y angustia, porque no hay tranquilidad ni seguridad en beneficio de las familias".

El virtual candidato del frente opositor al gobierno de Veracruz insistió en que ya se perciben los síntomas de una elección de Estado, en la que los gobiernos estatal y federal inciden para, por las buenas o por las malas, mantener el poder.

"Pero con lo que se van a topar es con que los veracruzanos, cuando se organizan y determinan, cuando salen a trabajar por lo que es propio –porque Veracruz es para los veracruzanos–, no hay obstáculo ni barrera que no puedan sortear".

Lo que hoy requiere Veracruz -dijo- es un gobernador arraigado que conozca el estado, no que empiece a conocerlo, "porque la improvisación y el desconocimiento ya lo estamos padeciendo con el actual Gobierno y votar por Morena el próximo año será dar continuidad a este gobierno que no está arraigado".









* * *









Epílogo.

Ha trascendido que la virtual candidata de Morena al gobierno estatal, Rocío Nahle, no está del todo conforme con el trabajo que ha realizado su equipo de campaña, y es por eso por lo que decidió reforzarlo con el actual alcalde de Martínez de la Torre, Rodrigo Calderón Salas. *** El edil anunció este martes que a partir del 2 de enero -justo cuando inician las precampañas formales- dejará su cargo para sumarse al equipo de Rocío Nahle García. *** Su licencia tiene fecha de caducidad: el 15 de febrero, por lo que la síndica única, Alfa Citlali Álvarez Vázquez, será quien asuma durante ese lapso la alcaldía, como encargada de despacho. *** Martínez de la Torre es una zona muy politizada, distrito en el que se ha destacado por su activismo el jurista Carlos Gámez Paredes, quien está anotado para coordinar los comités de defensa de la 4T en el Distrito VII local, lo que lo convertiría en el candidato natural a la diputación local. *** Carlos Gámez, alto funcionario en el Poder Legislativo, dedica todo su tiempo libre a impulsar el proyecto de la cuarta transformación y es muy bien visto en aquella zona.

















