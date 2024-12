La farsa de la “mañanera”

Prefacio

La gobernadora Rocío Nahle tendría que asesorarse mejor en materia jurídica y en temas financieros. Así evitaría caer en el mismo juego perverso que se inventó José Luis Lima Franco y que siguió al pie de la letra Cuitláhuac García. *** Buenos abogados le podrían aclarar que lo que hizo el gobierno anterior fue lo que en barandillas se conoce como “una chicanada”, al imponer (gracias a la abrumadora mayoría en el Congreso local) una interpretación mañosa del término “presupuesto general del estado”. *** No existe justificación lógica, apegada al sentido común, que permita entender al presupuesto general del estado como “aquel que queda a la libre disposición”. La diferencia entre al verdadero presupuesto general y el que pretende imponer el gobierno representa miles de millones de pesos y afecta a áreas fundamentales para el funcionamiento del Estado: Poder Judicial, Fiscalía General y Universidad Veracruzana. *** Con un agravante más: en la modificación de la Constitución local para birlarles esos recursos a los organismos que disponen de porcentajes fijos del presupuesto, se incluyó un artículo transitorio (el tercero) en el que, de manera específica, se ordena: “tratándose de la Universidad Veracruzana, continuará en vigor lo dispuesto en el artículo 10 penúltimo párrafo de esta Constitución en relación con su presupuesto anual; por lo que, para el cálculo y progresividad de ésta seguirá surtiendo efectos lo previsto en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto número 350 publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de fecha 13 de noviembre de 2017”. *** Ese segundo transitorio del decreto 350 establece. “Para cumplir con el objeto del presente decreto, el presupuesto de la Universidad Veracruzana para el año 2017 será del 2.58% del total del presupuesto de egresos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para dicho ejercicio fiscal; para el 2018 se le fijará un presupuesto del 3% del total del presupuesto general del Estado, a partir del cual se incrementará gradualmente de forma anual hasta llegar al mínimo establecido para el ejercicio 2023”. *** No hay forma de dar por buena la afirmación atribuida a la gobernadora Rocío Nahle en un comunicado, de que el presupuesto para la Universidad Veracruzana “es correspondiente al 4 por ciento que establece la Ley”. *** El mismo comunicado, distribuido a través de las redes sociales, explica que el monto asignado para la UV asciende a 6 mil 836 millones 565 mil 135 pesos, y menciona que la gobernadora anunció que se reuniría con el rector Martín Aguilar Sánchez. *** Luego de que se confirmó el presupuesto de la UV para el próximo año, y con el mandato del Consejo General Universitario de defender los recursos que le corresponden a esa institución educativa, el rector tendrá que recurrir a los tribunales y pelear lo que por Ley le corresponde. *** Ceder será tomado como una traición a esa casa de estudios.

* * *

Era una práctica muy frecuente en las “mañaneras” de López Obrador: mediante un acuerdo económico (nada barato, pues el tema era de connotación nacional), se conseguía que alguno de los reporteros acreditados a la conferencia de prensa del presidente le hiciera “una pregunta”. En realidad, se trataba de una denuncia pública que afectaba la imagen del rival político.

No importaba mucho lo que respondiera el presidente, pues en el peor de los casos, si su respuesta no era favorable para el objetivo, se difundía sólo la pregunta, realizada en el foro de mayor difusión en el país.

Fue mediante esa “estrategia” que en el 2021 se exhibió en la “mañanera” la decisión de Morena de postular a la diputación local por Misantla al profesor Gustavo Moreno Ramos, exdirigente de la Sección 32 del SNTE, quien era diputado federal priista cuando, en abril del 2005 y votó a favor del desafuero de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México.

La respuesta del presidente -como muchas otras- fue muy vaga, pero resultó una “bomba política” en Veracruz.

Para colmo, se dio en plena pandemia de Covid-19 y Gustavo Moreno estaba hospitalizado en Xalapa, afectado por el virus. Su situación era tan delicada, que decidieron trasladarlo al puerto de Veracruz. Ya no llegó con vida.

Esa misma táctica (aplicada, esencialmente, por grupos confrontados dentro de la llamada “cuarta transformación”) fue aplicada este jueves en la conferencia de prensa de la presidente Claudia Sheinbaum, para “acusar” al coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Jucopo en el Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández.

Una dama que se presentó como Norma Ramírez, reportera de “Miled México” fue la última con participación en la conferencia de prensa de este jueves. Visiblemente nerviosa, pretendió leer una pregunta sobre un tema que -era evidente- no dominaba:

- Presidenta, su mensaje de empoderamiento y respeto a las mujeres no ha sido claro, para algunos diputados locales de Veracruz, de Morena, como el presidente de la Jucopo en el Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, quien ha tenido una actitud misógina y se ha negado a colaborar con la gobernadora Rocío Nahle y con otros legisladores como la legisladora… Sayula, y alcaldesas también. Este legislador no… Ha tenido unas actitudes de misoginia hacia con ellas. ¿Cuál sería su opinión al respecto?

Era evidente que ni siquiera conocía la geografía política de Veracruz y no entendió que “Sayula” no era el nombre de una legisladora, sino de un municipio. A pesar de los tropiezos en la pregunta, la presidente intentó dar una respuesta coherente:

- No conozco en particular el caso del diputado que mencionas. Lo he dicho en otras ocasiones: se puede disentir, no porque no estés de acuerdo con una mujer significa misoginia o machismo, ¿verdad? La misoginia y el machismo es considerar a las mujeres menos, y por esa razón criticarlas o no estar de acuerdo. Pero tiene que estar sustentado en que la razón es por ser mujer. Entonces, no conozco el caso del diputado. Si es el caso, de que hay una opinión en contra, porque tiene una opinión en contra, pues tiene una visión en donde hay que debatir los puntos de vista; si es por el hecho de que es mujer la gobernadora, pues entonces sí es considerado misoginia.

La reportera seguía sin entender la pregunta escrita, pero tenía claro que se trataba de sembrar la idea de que Esteban Bautista (a quien, seguramente, tampoco conoce) era el peor enemigo del género femenino. Por tanto, profundizó en su denuncia:

- Las llama “carentes de conocimiento”, y no quiere colaborar con la gobernadora.

- ¿Cómo?

- Les dice que “carecen de conocimientos”, a las legisladoras.

- ¿Cómo? A ver, otra vez.

- “Carentes de conocimiento”.

- Ah, calificó a una diputada “carente de conocimiento”. No, bueno, pues sí debe haber ahí algo de misoginia.

Se le había acabado el “parque” a la reportera, y cuando pretendía irse a otro asunto, Claudia Sheinbaum decidió que era una buena oportunidad para salir en defensa de su género:

- En otro tema, Presidenta, se acercó una familia…

- Obviamente, todo lo que representa el machismo, la misoginia debe ser condenado, es parte de la discriminación y en México tenemos que erradicar la discriminación por cualquier motivo. Entonces, si este personaje o cualquier otro, crítica a una mujer por ser mujer, pues, evidentemente, tiene que ser condenada esta actitud. Y “condenada” quiere decir que no… “señalada” para que no vuelva a ocurrir; también hay casos que (en los que) se puede presentar una denuncia, pero el solo hecho de mencionarlo es importante”.

Objetivo alcanzado.

La reportera se ganó su aguinaldo.

* * *

Epílogo

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) acreditó a 143 personas físicas y morales para auxiliar en la revisión de la Cuenta Pública 2024, la última del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y la penúltima de los actuales ayuntamientos. *** El Padrón de Despachos y Personas Prestadoras de Servicios Profesionales de Auditoría que auxiliarán en las auditorías financieras presupuestales y auditorías técnicas a la obra pública quedó conformado por 64 personas físicas y 79 personas morales, cuyos registros serán válidos del primero de enero al 31 de diciembre de 2025. *** Los Ayuntamiento podrán contratar a los despachos acreditados y el Orfis podrá cancelar los registros a quienes celebren contratos simultáneos con más de cinco entes fiscalizables. *** También se podrán cancelar registros cuando el Órgano cuente con elementos de convicción de que existe o existió algún conflicto de intereses o que se haya violentado el principio de independencia. Bien.

