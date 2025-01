La crisis por Lerdo

Prefacio

La relación, la cercanía entre la gobernadora Rocío Nahle y el actual presidente de la Jucopo en el Congreso local, Esteban Bautista Hernández, es sólida, a prueba de grillas baratas. *** Sin embargo, así como en su momento se advirtió que Esteban Bautista tuvo la anuencia de la gobernadora para exhibir algunas de las irregularidades que encontró en el Congreso, también se tiene que señalar que la mandataria estatal permitió que "caminara" la nota sobre las acusaciones contra el legislador local por supuestos actos de misoginia, incluso contra la propia Rocío Nahle. *** Pasó más de una semana y el propio Esteban Bautista se tuvo que encargar del "control de daños", haciendo que las diputadas -no sólo las de su partido o su alianza, sino, incluso, las de oposición, salieran a defenderlo y a negar que él haya tenido acciones o gestos que se pudiera traducir en agresiones al género femenino. *** Este jueves, en conferencia de prensa, Rocío Nahle salió a desmentir lo dicho ante la presidente Claudia Sheinbaum y negó que existiera algún maltrato por parte del legislador a su persona. *** "No, no, nada de eso. Estamos muy bien, estamos trabajando muy bien, muy respetuosos con el Poder Legislativo y el Poder Judicial", dijo, a la vez que desestimó lo expresado en la Ciudad de México: "Yo creo que en la Mañanera van y todos tienen el derecho de preguntar y de opinar lo que decidan. Y sobre el caso de Veracruz, pues pueden ir a opinar y preguntar lo que ustedes decidan, yo no tengo problema. Pero nosotros estamos ocupados trabajando, avanzando en esta transformación y hemos tenido 31 días muy activos. Eso es lo más importante. Yo no tengo ningún problema ni he tenido ningún trato misógino ni nada". *** Quienes pretenden desbancar a Esteban Bautista de la titularidad del Poder Legislativo equivocaron su estrategia. Se enfrentan a un luchador social con décadas de trayectoria y el reconocimiento pleno de su comportamiento, no sólo por parte de la gobernadora, sino -incluso- de los auténticos grupos de izquierda.

* * *

Con seguridad lo habrán de negar, quizá -incluso- podrán argumentar que esa no fue la intención, pero las palabras de este jueves de la gobernadora Rocío Nahle, cuando se refirió a la toma del palacio municipal de Lerdo de Tejada, sonaron a... amenaza.

"Cuando uno tiene un liderazgo, tiene responsabilidad sobre la gente que está en tu mismo movimiento", expresó.

Sus palabras tenían un evidente destinatario, Jorge Fabián Cárdenas Sosa, alcalde electo de ese municipio, quien fue aprehendido por la Policía Ministerial antes de tomar posesión y, tras más de tres años de litigio, consiguió obtener su libertad sin que le fuera comprobado delito alguno.

Una vez en libertad, con estricta justicia Jorge Fabián Cárdenas reclamó a derecho a ocupar el cargo para el que fue elegido por los pobladores de Lerdo de Tejada. Acudió al Congreso para solicitar su instalación en la alcaldía, pero ahí le salieron como en "el son de la negra": le dicen que sí, pero no le dicen cuándo.

Muy temprano por la mañana de este jueves (algo así como las seis de la mañana) un nutrido grupo de pobladores de Lerdo de Tejada tomaron el Palacio Municipal para exigirles al Congreso y al Tribunal Electoral que resuelvan la instalación (no es "reinstalación", pues nunca tomó posesión del cargo) del alcalde electo, Jorge Fabián Cárdenas Sosa.

La muchedumbre llegó hasta el Palacio Municipal con pancartas en las que piden a la gobernadora Rocío Nahle que actúe: "Queremos que el Congreso pueda tener una resolución ante lo que es la ingobernabilidad aquí en el pueblo, la verdad estamos cada día peor y lo que queremos es que regrese el ciudadano que fue electo por el pueblo", dijeron.

En sus pancartas manifiestan su rechazo a la síndica que, de manera ilegal, asume las funciones de alcaldesa, María Esther Arróniz López. Al respecto ya existe una denuncia en contra de la edil por usurpación de funciones.

Los manifestantes anunciaron que mantendrán la toma del Palacio Municipal y advirtieron que, en caso de que no se resuelva su petición, tomarán otras medidas, como el bloqueo de carreteras.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, se ha limitado a responder que "están evaluando" la situación jurídica de Cárdenas Sosa para determinar si puede ejercer el cargo para el que fue elegido.

Se trata (no hay duda) de un conflicto jurídico que pasó a problema político, por la falta de oficio de los operadores de la gobernadora. Jorge Fabián Cárdenas está libre, sin cuentas pendientes con la justicia y está en todo su derecho de reclamar la posición que el pueblo de Lerdo de tejada le otorgó en las urnas.

Todo lo demás, es grilla barata.

* * *

Epílogo

Ya se vienen las comparecencias de los titulares de organismos autónomos y una que está generando grandes expectativas es la de la maestra Delia González Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). *** El interés se ha despertado a partir de que han surgido múltiples versiones sobre evidentes actos de corrupción cometidos -y señalados- durante la administración de Cuitláhuac García. *** Cuando la maestra Delia González ha sido cuestionada al respecto, nunca ha dudado en afirmar que todas esas "inconsistencias" (empresas fantasma, simulación de licitaciones y uso de testaferros, entre otras) están incluidas en los informes que el organismo a su cargo ha entregado al Congreso de Veracruz. *** No hay peor ciego que el que no quiere ver. *** El senador Manuel Huerta no tiene (al menos a simple vista) parientes "incómodos" que pretendan escalar posiciones políticas impulsados por el exdelegado del Bienestar. Puede, por tanto, señalar a quienes pretenden incurrir en actos de nepotismo y respaldar a la presidente Claudia Sheinbaum en su intención de crear una ley que frene esos abusos. *** Lo que no debe olvidar el senador veracruzano, es que al cuestionar el nepotismo electoral "se pasa a traer" a figuras relevantes de Morena, como los López, los Monreal, los Alcalde o los Batres a nivel nacional, o los García a nival local. *** Él sabrá cómo juega sus cartas.

