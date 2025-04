La cloaca en Salud

Prefacio.

La voracidad de sus dirigentes en el estado está llevando al Partido del Trabajo (PT) al abismo. *** El legislador de esa fuerza política en el Congreso local, Ramón Díaz Ávila, confirmó la desintegración de su bancada luego de que dos de sus integrantes -Dulce María Hernández Tepole y Luis Vicente Aguilar Castillo- decidieron incorporarse a la fracción de Morena. Además, la diputada suplente Amelia Lucía Muñoz Errasquin, quien ocupa el lugar de Janix Liliana Castro Muñoz —también electa por el PT—, será integrante del grupo legislativo del Partido Verde. *** Cuentan quienes conocen las entrañas del PT en Veracruz que el año pasado, al momento de negociar el reparto de distritos para la diputación local en su alianza con Morena y el Verde, los representantes petistas (Vicente Aguilar, su dirigente, y Ramón Díaz, su delegado nacional) sólo vieron por sus intereses. *** Vicente pidió el distrito de Misantla para su hijo, mientras que Ramón Díaz -que no es veracruzano- pidió el distrito de Coatepec para él mismo. El problema surgió cuando les hicieron ver que iban a tener exigencias "de género", si en los dos distritos postulaban a hombres. *** Fue entonces que pidieron dos distritos más ("los que sean, no importa si perdemos, es sólo para postular a dos mujeres", afirmaron). Pero sucede que la marca "Morena" arrasó en toda la entidad y no sólo "Chentín" y Ramón ganaron. También salieron victoriosas las dos damas. *** Pero Vicente y Ramón no quisieron arriesgar sus curules en las urnas y se pusieron ellos mismos en la primera posición de la lista de candidatos de representación proporcional: Ramón Díaz como propietario y Vicente Aguilar como suplente. *** Al ganar Ramón su escaño en Coatepec, Vicente asumió que a él le tocaría el espacio plurinominal al que tenían derecho, pero los tribunales electorales no opinaron lo mismo. *** Decretaron que le correspondía a una mujer y, por lo tanto, se lo asignaron a la que ocupara la posición más alta en el listado: esa era Elizabeth Morales. *** Y en la contienda municipal quisieron seguir haciendo de las suyas. "Chentín", hijo de Vicente Aguilar, impulsó a su esposa para la alcaldía de Alto Lucero y terminó perdiendo la posición contra... su tío, Constantino Aguilar. Eso provocó el berrinche y renuncia del hijo del dirigente partidista, para sumarse a las filas de Morena. *** Originalmente eran cinco. Al salir "Chentín" quedaron cuatro. Con el brinco de Dulce María Hernández quedaban tres, pero, además, al pedir licencia Janix Liliana Castro entró su suplente, quien decidió pasarse al grupo del Partido Verde. *** Y como dice la canción: "de los cinco que tenían, de los cinco que quedaban, nada más les quedan dos".

Interesante y muy completo, el reportaje que presentó esta semana la periodista Flavia Morales en la revista Proceso. Mucho de eso, sin embargo, ya había sido denunciado desde la administración anterior y la respuesta recurrente de Cuitláhuac García era que se trataba de falsedades emitidas con fines políticos.

"Si tienen pruebas, que las presenten", repetía.

El reportaje de la revista Proceso recoge las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al manejo de recursos federales en el Sector Salud de Veracruz y apunta que en esa área se detectó -tan sólo en la Cuenta Pública del 2023- un desvío de más de dos mil millones de pesos, mediante un esquema que se repitió en múltiples ocasiones: contratos por adjudicación directa, otorgados a empresas de reciente creación y proveedores vinculados a casos de corrupción.

La ASF ordenó a la Contraloría General del Estado iniciar 24 investigaciones contra funcionarios del Sector Salud por irregularidades detectadas en contratos que suman casi mil 600 millones de pesos, sin justificación comprobable.

Y el reportaje pone el dedo en un personaje que es clave en este entramado de corrupción: "Detrás de las operaciones financieras en los Servicios de Salud de Veracruz estuvo Jorge Eduardo Sisniega Fernández, director administrativo de la dependencia y hombre de confianza del exgobernador Cuitláhuac García".

Pocos recuerdan, sin embargo, que fue el entonces diputado Marlon Ramírez Marín el que insistió en que se revisara la actuación del área administrativa en salud.

En septiembre del año pasado el propio Jorge Eduardo Sisniega calificó de "detestables" las acusaciones del legislador priista, pues argumentaba que con ellas "se manchaba el nombre" del exsecretario de Salud Gerardo Díaz Morales, que ya había fallecido.

Pero Marlon Ramírez tenía los datos concretos de buena parte de los fraudes cometidos en Salud. Dijo que había detectado 50 empresas de nueva creación, "es decir, en el año de 2019, un mes después de que llegaron a la administración y hasta el 2022 constituyeron 50 empresas". A través de ellas, mediante asignaciones directas, explicó, se desviaba buena parte del presupuesto.

El propio Cuitláhuac García atribuyó esos señalamientos a los "tiempos electorales" y le sugirió el diputado que, en caso de tener pruebas, presentara las denuncias.

"Viene el tema electoral, es falso; si tiene documentos que presente la denuncia, no hay desvíos, si tienen pruebas que pongan las denuncias, donde ellos consideren. Yo digo esto y tengo las pruebas, voy y denuncio; si tiene pruebas nos van a crucificar, con que acuda a un tribunal, si tuviera las pruebas nos dan en la torre".

Y Marlon Ramírez lo hizo. Presentó un recurso ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de diputados federal y, en consecuencia, a la Auditoría Superior de la Federación, en el que enumeró las anomalías en el manejo de recursos en la Secretaría de Salud de Veracruz.

Ese documento tuvo consecuencias, pues la ASF supo con precisión dónde debía buscar... y encontró.

El hilo -como suele suceder en estos casos- se habrá de romper por lo más delgado, que no serán ni Cuitláhuac García, ni Jorge Sisniega. Lo que sí es que dotó a Claudia Sheinbaum y a Rocío Nahle de un instrumento muy valioso, algo parecido a "la espada de Damocles".

Nada de lo observado al gobierno de Cuitláhuac García escapa a la mirada vigilante del el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). Su titular, Delia González Cobos, confirmó que ese organismo revisará "a detalle" el proceso de entrega-recepción de la administración estatal. *** Además, dijo que se revisará con lupa la obra en construcción del centro deportivo "Nido del Halcón", en Xalapa y la remodelación del estadio de futbol Luis "Pirata" Fuente, en Boca del Río. *** "Estamos iniciando ya nuestros procedimientos de fiscalización correspondientes al ejercicio 2024 y vamos a poner especial atención en esos casos que han llevado un tiempo adicional para concluir las obras, vamos a ver cómo está y en su momento daremos el informe correspondiente", dijo.

