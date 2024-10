Crimen organizado y gobierno

Prefacio

Desde la semana pasada el Congreso de Veracruz dio trámite a procedimientos que marca la Constitución local par aquellos casos en los que, por diversas razones, debe ser sustituido un presidente municipal. *** El artículo 33 de la Constitución local establece, entre las atribuciones del Poder Legislativo, (fracción XV, inciso c) “la calificación de las causas graves o justificadas para que los ediles renuncien a sus cargos o se separen de ellos, cuando las faltas temporales excedan de sesenta días. En cualquiera de estos casos, se procederá de inmediato a llamar a los suplentes respectivos”. *** Ha sido el caso del presidente municipal de Martínez de la Torre, Rodrigo Calderón, que dejó el cargo para sumarse al proceso de entrega-recepción del gobierno estatal. *** También es el caso del alcalde de Alto Lucero, Luis Vicente Aguilar Castillo, quien deja el cargo para irse como diputado local. Lo mismo sucede con José Manuel Pozos Castro, alcalde de Tuxpan, invitado por Rocío Nahle para asumir la Subsecretaría de Gobierno, y el alcalde xalapeño, Ricardo Ahued, quien será secretario de Gobierno a partir del primero de diciembre. *** Llama la atención, sin embargo, que en casos anteriores el Congreso local no haya sido tan puntual en el cumplimiento de esta obligación. El abogado Tomás Mundo hizo notar que la Legislatura de Veracruz nunca procedió a nombrar a un nuevo presidente municipal en Lerdo de Tejada, a pesar de que el alcalde electo, Jorge Fabián Cárdenas Sosa, fue aprehendido y continúa en prisión desde finales del 2020. *** Habrá quienes argumenten que no se pudo llamar al suplente Ángel Vichi Lara, porque también fue enviado a prisión, pero la Ley Orgánica del Municipio Libre contempla ese escenario. *** En el artículo 25, segundo párrafo, se establece que “si debiere llamarse al suplente y faltare también éste, el Congreso del Estado o la Diputación Permanente designarán, de entre los demás ediles, a quien deberá ejercer el cargo temporalmente o para concluir el período constitucional”. *** resulta que en el caso de Lerdo de Tejada fue el Cabildo el que decidió que la presidencia municipal quedara a cargo de la síndica única, María Esther Arróniz López, pero dicho nombramiento nunca se formalizó en el Congreso estatal. *** El abogado Tomás Mundo advierte que esa omisión genera que quien hoy se ostenta como alcaldesa esté cometiendo el delito de “ejercicio indebido del servicio público” y también les resulta responsabilidad a los diputados por haber dejado sin autoridad formalmente designada a ese municipio. *** Existe una denuncia por estas irregularidades y la Fiscalía Anticorrupción deberá darle seguimiento.

* * *

En este mismo espacio se consignó. La tarde-noche del viernes 20 de septiembre, alrededor de las 19 horas, un comando armado interceptó y “levantó” a Hipólito Rodríguez Betancourt, director de Desarrollo Económico en el ayuntamiento de Playa Vicente, y a su padre, Hipólito Rodríguez Sánchez.

Estos hechos ocurrieron en el municipio de Isla, minutos después de que padre e hijo abandonaran la comunidad Palma de Oro, a donde habían acudido para participar, con una yegua de su propiedad, en unas carreras de caballo.

Horas más tarde fueron localizados, sin vida.

Para los pobladores de aquella zona no pasó desapercibido que en esas carreras de caballo estuvo presente Jacinto Rodríguez, más conocido con el alias de “Chinto Piña” o “Verde”, a quien las autoridades, tanto federales como estatales, han señalado de ser el líder visible de un grupo armado -al que se le conoce como “Los Piñas” y funciona como una especie de “membresía” del Cartel Jalisco Nueva Generación- que tienen el control de actividades ilícitas en aquella región, en los municipios de José Azueta, Isla, Playa Vicente, Juan Rodríguez Clara y Loma Bonita.

Un par de días antes del “levantón” y asesinato de Hipólito Rodríguez y de su padre, se había presentado un “incidente” en Playa Vicente. A partir de la denuncia de ganaderos de ese municipio fueron detenidas dos jaulas con ganado bovino que, más tarde se acreditó, pertenecían al dirigente de la Unión Ganadera de Isla, Ramón Martínez Tress.

Los ganaderos de Playa Vicente denunciaron que las reses que viajaban en esas jaulas, aunque habían sido compradas de manera legal, portaban “aretes” de Isla, cuando lo que correspondía era que esperaran a que se abriera la ventanilla de Playa Vicente para colocarle los distintivos que entrega el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga).

Aunque el incidente se resolvió pronto, salió a la luz que todo ese ganado era concentrado en un rancho que es propiedad del aún subsecretario de Ganadería del gobierno estatal, Humberto Amador Zaragoza, para ahí colocarles los aretes.

A poco más de un mes de esos sucesos, hoy se sabe que el ganado en realidad no era de Ramón Martínez Tress, sino que él fungía como testaferro de Jacinto Rodríguez, “Chinto Piña” y que ambos trabajan, coludidos con el subsecretario Amador Zaragoza, en la introducción irregular de reses en rastros de aquella zona limítrofe entre Veracruz y Oaxaca.

Luego del secuestro y ejecución de Hipólito Rodríguez y de su padre, trascendió que el encargado del “operativo” había sido un sujeto al que se le conoce como “El Rexi”, exmiembro de la Secretaría de Marina y cabeza del grupo armado que acompaña a “Los Piñas”, que encabeza Jacinto Rodríguez desde 2022, cuando fue capturado por las fuerzas federales su hermano, Norberto Rodríguez Espinoza, alias “Beto Piña”.

Hay información bien documentada que confirma la vinculación del funcionario estatal, Humberto Amador Zaragoza con grupos de la delincuencia organizada que operan en el sur de la entidad. El expediente está en poder de las fuerzas federales y una copia le fue entregada a la gobernadora electa Rocío Nahle.

Muchas cosas extraordinarias van a pasar en las próximas semanas.

* * *

Epílogo

La obra de ampliación del Acuario de Veracruz se desplomó el pasado fin de semana, producto de rachas de viento que alcanzaron los 70 kilómetros por hora. Por esa razón, difícilmente quedarán concluidos los trabajos antes de que concluya el actual gobierno. *** El estadio Luis “Pirata” Fuentes fue demolido y se volvió a construir, a pesar de que carecemos de un equipo de futbol profesional en la más alta categoría. Ya admitió el gobernador Cuitláhuac García que cuando él deje el cargo, la obra estará “al 99.9 por ciento”. O sea, estará inconclusa. *** Ahora informa el mismo gobernador que el Hospital Infantil no podrá ser concluido en su administración, debido a “una recomendación” hecha por la Secretaría de Protección Civil (PC), pues temen que la infraestructura no soporte más peso. *** Ni hablar: fue muy poco lo que hizo, y lo que empezó no lo va a poder terminar.

filivargas@gmail.com