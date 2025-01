Avanza el gusano barrenador

Prefacio.

La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre tiene claro cuáles son los límites que no debe rebasar para evitar ser acusada de incurrir en "actos anticipados de campaña". Sólo faltaba que, siendo abogada y con alguna experiencia, no pudiera distinguir los límites que le marca la Ley. *** Sin embargo, hay actitudes, comportamientos que, aunque no los prohíbe la normatividad, dejan en evidencia el afán del actor de resaltar su nombre y su actividad, para que queden plasmados en la mente de los potenciales votantes. *** Hace poco más de dos años (el 2 de diciembre del 2022), Lisbeth Aurelia Jiménez asumió la titularidad del Poder Judicial del Estado (PJE) y no fue sino hasta ahora (cuando se inscribió para ser votada y ratificada en el cargo) que se acordó de la responsabilidad moral que tiene con su género, las mujeres. *** Fue hasta ahora que recordó que existe un gremio que sigue paso a paso lo que sucede en el Tribunal Superior de Justicia, que es el de los comunicadores. *** Fue hasta ahora que le puso atención a la difusión de sus actividades. No pide el voto para su persona, pero les hace ver a los veracruzanos que ahí está ella y que está "trabajando" para brindar mejores condiciones de justicia en la entidad. *** Quizá no violenta la ley, pero es un ejercicio de promoción anticipada, con recursos públicos.

* * *

Si había quienes dudaban de la seriedad del problema ganadero en el país, a raíz de la entrada del gusano barrenador, las cifras más recientes nos dejan claro que se trata de algo realmente serio, que plantea consecuencias muy graves para el país.

La Organización Mundial de Salud Animal (WAHIS, por sus siglas en inglés) dio a conocer un reporte del gobierno de México en el que se confirma la existencia de 20 brotes en curso del gusano barrenador del ganado, todos en el estado de Chiapas.

El informe de la WHAIS es de hace una semana (miércoles 22 de enero) y ahí se explica que nueve casos en curso son nuevos y se presentaron en bovinos y caballos, en los municipios de Catazajá, Ocosingo, Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, dio a conocer en sus redes sociales, que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), detuvo en Chiapas ganado con gusano barrenador que venía certificado como "sano" por médicos veterinarios, por lo que advirtió: "actuaremos legalmente para sancionar a estos inescrupulosos".

Justo un día después de que la WHAIS dio a conocer su informe, el propio Julio Berdegué anunció la firma de un acuerdo para ampliar la vigencia del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal que tiene como objetivo "prevenir la entrada y diseminación del Gusano Barrenador del Ganado".

En julio del año pasado, cuando se supo del avance del gusano barrenador en Centroamérica, la Sader emitió ese mecanismo de emergencia y estableció una vigencia por seis meses. Al acercarse el final de ese plazo, el gobierno de México renovó la alerta por seis meses más, es decir, hasta julio del 2025.

Todos los casos de presencia del gusano barrenador del ganado fueron confirmados con pruebas de laboratorio en el Centro Nacional de Referencia en Parasitología Animal y Tecnología Analítica (Cenapa), perteneciente al Senasica.

El gobierno de Estados Unidos suspendió desde el 22 de noviembre las importaciones de ganado procedentes de México "hasta nuevo aviso", lo que provoca pérdidas de entre 25 y 30 millones de dólares a la semana. A pesar de que los estados fronterizos del norte (principalmente Sonora, Chihuahua y Durango) han hecho esfuerzos extraordinarios para garantizar a Estados Unidos la sanidad de los animales que se exportan, siguen sin recibir respuesta de las autoridades del vecino país, por lo que no hay una fecha fija para que se reabra la frontera.

Incluso, si así sucediera, las exportaciones se abrirían para los estados fronterizos, y no para los que tienen -como el caso de Veracruz- una peligrosa cercanía con los brotes de esta plaga,

En esta entidad, mientras tanto, la secretaría de Agricultura (Sedarpa) no termina de acondicionar los puntos de inspección del ganado, ni de implementar los corrales para la revisión y baños de aspersión, como lo establecen los protocolos.

Y por lo que se alcanza a ver, la solución va para largo.

* * *

Epílogo.

No es un tema sencillo para el Partido Acción Nacional (PAN) una eventual alianza con el PRI para las elecciones municipales de Veracruz. El dirigente estatal panista, Federico Salomón, aclaró -sin embargo- que es "cuestión de días" para que esa organización política se defina en ese sentido: "a más tardar el 31 de enero". *** Explicó que la decisión recae en el Consejo Político Estatal, integrado por 112 representantes de diversas regiones del estado: "el órgano interno que finalmente aprueba o no es el Consejo Estatal. Este Consejo, con 112 integrantes de todo el estado, será quien tome la decisión. Entre jueves o viernes de esta semana podría convocarse para definir". *** Federico Salomón confirmó que ha sostenido reuniones con su homólogo del PRI, Adolfo Ramírez Arana. Dijo que el modelo que se ha planteado sería el de una una alianza "flexible", es decir, ambos partidos participarían en conjunto en el 25 por ciento de los municipios de Veracruz, lo que equivale a 53 municipios de los 212 que conforman el estado. *** Muy pronto se sabrá qué rumbo toman estas negociaciones.

filivargas@gmail.com