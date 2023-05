Próxima reunión de la familia "ABREU"

Mayo 02, 2023, 08:00 a.m.

Por: Juan de Dios Sánchez Abreu Fecha: Mayo 02, 2023, 08:00 a.m.





*Agradezco a todo los compañeros comunicadores y periodista además de los ponentes por su asistencia el primer congreso estatal de Amecope/Veracruz.

*Como hace más de 19 años la familia "ABREU", de México, se reunirá para celebrar su comida anual donde asisten un sinnúmeros de abuelos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes de toda la república mexicana y a veces vienen hasta del extranjero, donde viven muchos de ellos, el encargado de organizar este magno evento es el primo Omar Abreu del Valle, quien es el coordinador de este no fácil festejo, a él le toca contactar a toda la parientada, para invitarlos a que asistan al evento, por lo que se lleva un sinnúmero de horas y dedicación para que todo salga a la perfección, ahora los anfitriones son los "ABREU", del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, donde será los días 28 y 29 de julio del presente año, en verdad se la pasa uno de maravilla, disfrutando de los bailables, comidas tradicionales y saludando a muchos parientes que tenía uno años de no verlos y conocer a nuevos que por primera vez asisten, esperemos que esta gran tradición no se pierda por que los "ABREU", somos una familia muy unida.

*Gran éxito tuvo el primer congreso estatal de la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodista, Amecope/Veracruz., en la ciudad de Xalapa este fin de semana, donde asistieron un sin números de amigos, socios, periodistas y comunicadores, de todo el estado, a quienes les agradecemos haberse tomado su valioso tiempo para acompañarnos desde su lugar de origen a este significativo evento, para que todo saliera a la perfección, después de unos meses de haberse conformado Amecope, en el Estado de Veracruz, iniciamos las actividades este viernes 28 de abril, con una conferencia impartida por el líder nacional Omar Quezada Bielma, a los alumnos de la carrera de comunicación de la universidad de Xalapa, continuamos el sábado 29 de abril, con la inauguración del primer congreso, por parte del maestro y amigo Miguel Ángel Luna Modesto, quien es un gran periodistas y comunicador, y de ahí tuvimos una gran catedra por parte del maestro Manuel Díaz Rivera, notario público # 30 de la demarcación de Xalapa., con el tema responsabilidad civil en el periodismo, también los doctores María del Pilar Anaya Ávila y Juan José Domínguez Panamá, maestros de la facultad de ciencias de la comunicación de la universidad veracruzana, el tema protección de datos periodísticos y nuevas prácticas periodistas, para finalizar nos diserto una charla la diputada federal Mónica Herrera Villavicencio, con el tema; inclusión de las personas con discapacidad en los órganos de gobierno, al final se le fue entregado a todos los participante un reconocimiento por parte de los organizadores, la asociación cada día está agarrando más fuerza, porque somos una institución seria y con trabajo, el líder nacional Omar Quezada Bielma, no para de recorrer el país, para seguir conformando las coordinaciones estatales, así en Veracruz un servidor, sigue afiliando cada día más y más compañeros, que creen en nosotros y quienes tendrán los benéficos de la asociación, la próxima reunión ahora será a nivel nacional,tentativamente en la ciudad de Puebla, Puebla., ahí por el mes de octubre del presente año, donde esperamos ya poder asistir todo los estados de la república mexicana, como digiera el filósofo cuenqueño, vamos bien y viene lo mejor., así de fácil.

*Quien viene trabajando fuerte por su distrito federal #7 con cabecera en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, es la diputada Mónica Herrera Villavicencio, ya que en días pasados llevo a cabo un recorrido sobre la carretera # 131 del tramo que comprende los municipios de Altotonga a Martínez de la Torre, con la finalidad de constatar y dar fe del deplorable estado en que se encuentra actualmente esta ruta por la cual circulan un gran afluente vehicular y genera malestar a todo aquel que pasa por ella, por lo que la diputada Mónica Herrera, invito a un grupos de amigos diputados federales, para que fungieran como testigos de estos hechos, siendo los diputados Reginaldo Sandoval, Presidente de la Comisión de Infraestructura, así como Ivonne Cisneros Lujan, Presidenta de la comisión de seguridad social, de igual manera varios alcaldes de distrito, como Carlos García, presidente municipal de Atzalan, Ignacio Morales Guevara, Presidente municipal del Altotonga, Abraham Candanedo, Presidente municipal de Tenochitlán, el representa del presidente municipal de Martínez de la Torre, Jorge Fernández Aquino, del municipio de Tlapacoyan, José Peña Cerezo, quienes contactaron personalmente el mal estado de la carretera, y a todo esto no dudamos que esto sirva como detonante para que las autoridades federales, estatales y municipales, puedan coordinarse para apoyar al reacondicionamiento de esta carretera que hoy se encuentra en mal estado y se ha vuelto insegura para los habitantes de la región, ojala pronto estemos hablando de una carreta digna para todos los Veracruzanos.

