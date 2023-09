Política a la veracruzana

Columna: Paulina Ríos

Por: Paulina Ríos Fecha: Septiembre 27, 2023, 07:05 a.m.

Que ahora que toda gira en torno al proceso electoral de 2024, allá en Veracruz el Partido Revolucionario Institucional realiza intentos por ser visto, pues en aquel territorio como en muchas otras regiones del país, la oposición parece haber desaparecido, dejando el camino libre a MORENA, quien ya ha arrancado su contienda, pues precisamente este martes concluyó el plazo para que se registraran los aspirantes a gobernar nueve entidades del país donde a la par de la elección presidencial, se elegirán éstos cargos de representación popular.

Pero bueno, volviendo a que el partido tricolor, es decir el PRI, intenta dar a un manotazo a manera de mostrar fuerza, ayer su dirigente estatal, se aventó una conferencia interesante, con datos relevantes que muestran que, el gobierno de la cuarta transformación en Veracruz no solo no ha eliminado la corrupción, sino que la ha incrementado.

Y es que lejos de aquel discurso de honestidad, aseguran que Cuitlahuac García, solo ha visto y dejado pasar la corrupción sin que le importe respetar los principios del partido morenista de su jefe político Andrés Manuel López Obrador, quien ha insistido en no robar y combatir a la corrupción.En Veracruz las historias de abuso de poder y corrupción son muchas.

Por ello ayer Marlon Ramírez, dirigente del PRI en Veracruz al parecer decidió salir a la luz pública y denunciar tan solo algunos de los muchos casos de corrupción que existen, pues más allá de los discursos, la corrupción con Morena sigue presente en aquella entidad, donde aseguran ya no soportan a Cuitlahuac, quien además de no dar resultados, evade todas sus responsabilidades culpando a otros de sus interminables errores y omisiones.

Así es que, en conferencia de prensa el dirigente estatal priista dijo que lo que caracteriza al gobierno de Cuitlahuac García Jiménez son las adjudicaciones directas a empresas de reciente creación, desvió de recursos y hechos como el de la Secretaría de Salud, donde existe al menos una malversación de 1,593, 700,000.00 (mil quinientos noventa y tres millones, setecientos mil pesos).

De esos hechos de corrupción, dijo, hay una notoria complicidad de Secretaría de finanzas y Contraloría quienes han permitido estos hechos. Evidentemente, aunque el dirigente priista no lo dijo, existe también complicidad del propio Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) quien no ha observado tales irregularidades. Sobre la corrupción en la secretaria de Salud puso como ejemplo que a pesar de que ya han pasado por ahí 3 secretarios de despacho nunca han cambiado el área administrativa, "y hasta el día de hoy no hay una sola observación a dicha dependencia.

Destacó que, en esta misma dependencia, se contrataron 50 empresas de reciente creación en el período 2019 a 2022; refirió casos como el de Bethy Torres Hernández, de 23 años de edad, empleada de SESVER, a quien se le dio un contrato por 1,092, 799.99; a Misael Carmona Medina, de 24 años, beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro, con 22.9 millones de pesos en contratos; entre muchos otros que dijo, muestran la red de corrupción en Veracruz.

