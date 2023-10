Parlamento Veracruz

Y corriendo por el Malecón de Coatzacoalcos con los participantes de la carrera del Club Rotario – a mí no me dio tiempo de comprar el kit -, viendo los barcos petroleros y petroquímicos anclados frente a la costa en espera de entrar al puerto, me acordé de algo muy importante que dijeron en el Quinto Congreso de Energía, la semana pasada en Veracruz.

Un tema al que, respetuosamente, considero que no se le ha dado la importancia que merece en la opinión pública y al que ya me he referido en ocasiones anteriores: el Gasoducto Puerta al Sureste, que construyen juntos CFEnergía y la empresa canadiense TC Energy.

El gasoducto submarino de Tuxpan a Coatzacoalcos que permitirá traer gas natural de Texas –usando el gasoducto de Texas a Tuxpan que ya funciona- y suministrar energía a las plantas industriales que ya existen en este momento y a las nuevas que se puedan instalar en los próximos años.

Las plantas que ya existen, en algunos casos trabajan por debajo de su capacidad por falta de gas natural; las nuevas, no pueden llegar si no está garantizado para ellas el abasto de este combustible.

Tengo muy claro que el gasoducto submarino será uno de los mayores legados del presidente Andrés Manuel López Obrador para Coatzacoalcos y la región, junto con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Y ventilar este tipo de asuntos con el público es uno de los grandes aciertos del Congreso de Energía que cada año organiza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez con el Gobierno de México

Pronto, Coatzacoalcos vivirá a plenitud un renacimiento de su industria petroquímica que durará muchos años más. Ya verán. Yo siempre les digo las cosas con tiempo.

Pd.- Hoy es Día del Médico. Mi abrazo de admiración y gratitud a todas y todos por cuidar con dedicación y profesionalismo de nuestra vida y de nuestra salud, que son el tesoro más importante que una persona puede tener.

*Diputado local. Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.