Columna: Juan Javier Gómez Cazarín

Quienes somos apasionados del futbol sabemos lo difícil que es jugar con un árbitro vendido. ¿Se puede ganar? Sí, pero a veces te cuesta el doble de trabajo. El camino al triunfo, en esos casos, está plagado de trampas, injusticias y corajes. Y, de hecho, no son pocas las veces que hemos perdido un juego gracias a un tiro penal ganado a la malagueña por el equipo contrario, con el árbitro a su favor. ¿Y cuántas veces nos hemos ido a casa o hemos apagado la televisión con la amarga certeza de que nos han robado?

Hoy fue el último día de Lorenzo Córdova Vianello en la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Creo que podríamos decirle en términos futbolísticos, a manera de bien ganada despedida: "árbitro, la porra te saluda".

Con Lorenzo, se van otros tres consejeros Adriana Favela Herrera, Roberto Ruiz Saldaña y, de manera destacada, Ciro Murayama Rendón. Este último, una especie de árbitro asistente, igual de imparcial que su jefe.

A partir de mañana –aunque rinda protesta hoy lunes- llega a la Presidencia del INE la primera mujer en ocupar este importante cargo electoral, Guadalupe Taddei Zavala. Con ella, llegan tres nuevos consejeros: Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza.

Es muy pronto para juzgarlos por su trabajo. Técnicamente, empiezan a chambear hasta mañana. Pero es tan grande la huella negativa que deja Lorenzo Córdova y tan limpia la trayectoria de los que llegan, que seguramente podemos esperar un nuevo ambiente en el INE para los procesos electorales de este año y del importantísimo 2024.

Al contrario de la oposición, nosotros no queremos que el árbitro esté a nuestro favor. Queremos que sea imparcial, que no nos odie, que no aborrezca a la Cuarta Transformación, que no tuerza la Ley, que no le empuje la mano el diablo, que no se haga como el tío Lolo cuando la oposición haga trampas, que no aplique la ley del embudo, que no tenga dos reglas distintas para medir, que no patee a la perra que está amarrada. Que aplique la Ley pareja.

No pedimos más. Creo que no pedimos mucho.

Mañana –o desde hoy, si lo quieren ver así- empieza una nueva etapa en el INE y en la vida política de México.

Pd. Quienes tengan vacaciones, disfrútenlas mucho en compañía de su familia y, sobre todo, con mucho cuidado en la carretera.

*Juan Javier Gómez Cazarín. Diputado local. Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz.

