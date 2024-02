Nahle y Cuitláhuac, distanciamiento por estrategia

Febrero 01, 2024, 07:12 a.m.

La versión que corre sobre el distanciamiento entre el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y Rocío Nahle García, es un cuento chino. El mismo equipo de la precandidata se ha encargado de dispersar el rumor de que el propio mandatario ya se quejó con la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, porque están dejando fuera a sus corcholatas.

De entrada, el grupo político del gobernador tiene el control y manejo total del Comité Directivo Estatal de Morena y, desde esa posición, es impensable que a su equipo no le toque nada para las elecciones del 2024, una diputación local o hasta un cargo partidista, pero de que no se quedarán con las manos vacías, es un hecho, no se quedarán con las manos vacías.

Estarán los que el gobernador quiera que estén, los que no, algo habrán hecho para que no se les renovara la confianza. Otros más, están todavía sujetos a los resultados que logren en la operación política de aquí al 2 de junio, día de las elecciones. Porque el mismo Cuitláhuac García lo ha dicho –y Rocío Nahle repetido-, amor con amor se paga.

Por otra parte, es cierto que la precandidata de Morena a la gubernatura de Veracruz puso tierra de por medio entre el gobierno actual y su proyecto, pero únicamente en lo mediático. Uno de los principales pasivos que arrastraría la proyección de Nahle en las campañas, sería la imagen del gobierno de Cuitláhuac García.

Si bien la marca Morena y la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los empujes naturales de los candidatos de la 4T, en sentido opuesto lo es el gobierno de Veracruz; por el desgaste natural que tiene cada gobierno, pero también por la improvisación que tuvieron miembros claves del gabinete, factor que es aprovechado por la oposición como uno de los puntos débiles de la precandidata, además de su origen.

Pero lo anterior no es suficiente para que Nahle corte de tajo la relación que tiene con Cuitláhuac. Los une una relación que está cimentada en la incursión de ambos en la 4T, como integrantes de la primera fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. Ambos llegaron al recinto legislativo a abrir la primera oficina que tuvo el partido en el Congreso Federal.

Desde entonces, con sus altas y bajas, con sus diferencias y coincidencias, su relación ha sido más que una cordialidad, ella le cedió su posición natural para competir por la gubernatura en el 2018 y ahora él le retribuye, y seguramente la retribución entre ambos continuará. Así que, en resumen, no hay rompimiento, el distanciamiento es estratégico, pero solo en el plano mediático, lo demás, son cuentos chinos para despistar a la oposición.

