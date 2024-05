Los aliados de Cisneros, intactos en el gabinete

Desde hace ocho meses, se veía venir la separación del cargo de todo aquel funcionario que estuviera vinculado al exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, y aunque se piense que la limpia está terminada, el exfuncionario todavía tiene aliados -en cargos relevantes- dentro del gabinete del gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez.

Nadie medianamente informado puede decir que se sorprendió con la destitución de Yair Ademar Domínguez de la subsecretaría de Gobierno y de Israel Hernández Roldán de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Legislativos, el martes pasado.

Ellos mismos sabían que no llegarían al final del gobierno de Cuitláhuac García y que, por decirlo de algún modo, estaban cumpliendo tiempos extras en la administración pública.

De hecho, la Segob -se sabe de muy buena fuente- es la única dependencia del gobierno del estado que fue excluida completamente de la operación política para el actual proceso electoral.

Una orden expresa, surgida del primer círculo de la candidata a la gubernatura por la alianza que encabeza Morena, Rocío Nahle García, pidió no involucrar de ninguna manera a la dependencia en la que Eric Cisneros dejó incrustados a sus colaboradores más cercanos.

La distancia se hizo más amplía aún, cuando surgió la sospecha de que desde esta oficina salieron los documentos que el empresario Arturo Castagné exhibió en sus redes sociales para asegurar que existían evidencias para acusar a la candidata de enriquecimiento ilícito, por la supuesta compra de propiedades.

Sin embargo, los exempleados de Eric Cisneros no eran los únicos a los que se les podía señalar por mantener vínculos con el exfuncionario.

Dentro del gabinete del gobernador, existen dos personas a quienes no se les puede desligar de quien fue el número dos del gobierno estatal. Cuando él todavía se encontraba en su cargo, fueron sus incondicionales y ahora no habría elementos para decir que ya no lo son.

El primero de ellos es Cuauhtémoc Zúñiga, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quien se sabe llegó al cargo promovido justamente por Eric Cisneros, y quien tiene a su cargo todo el poder de las fuerzas públicas del estado.

El segundo lugar dentro del gabinete que fue promovido por Eric Cisneros es el que actualmente ocupa Verónica Hernández Giádans como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el caso del secretario de Seguridad Pública, es imposible pensar que repita en el puesto en caso de que Rocío Nahle logre ganar en las urnas el próximo 2 de junio, pero por la crisis de seguridad que tiene enfrente Cuitláhuac García, es poco probable que llegue el cambio, sobre todo en pleno proceso electoral.

La propia permanencia de Verónica Hernández Giadáns estaría en duda. Primero, por el vínculo estrecho que conserva con Eric Cisneros y, segundo, porque dentro del gobierno de Cuitláhuac García, es una de las funcionarias que más negativos representaría para la probable administración de Rocío Nahle, más si quiere desligarse de la figura de Cuitláhuac García.

Podría Verónica Hernández convertirse en la tercera fiscal que no termine su período de nueve años para la que fue designada, como pasó con Luis Ángel Bravo Contreras y Jorge Winckler Ortiz.

Lo cierto hasta ahora, es que la influencia de Eric Cisneros en el gabinete de Cuitláhuac no se ha borrado después de 8 meses que dejó la Segob, y de aquí al 2 de junio que serán las elecciones, seguirá intacta.