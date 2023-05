No paran los feminicidios

Dos meses y de nueva cuenta se registra otro feminicidio más en Medellín de Bravo, donde el machismo sigue imperando en las familias y cobrando víctimas, sin que parezca tener un ciclo de cierre.

La joven Lizbeth Vargas Barrios fue encontrada asesinada, cubierta de cal en un terreno de la localidad El Atracón y aunque el presunto feminicida, su pareja sentimental, aparentemente ya está bajo investigación, aún falta esclarecer el hecho, castigarlo y aún más importante, poner un alto a los índices de violencia de género.

Aunque Veracruz se mantiene con altos índices de feminicidios, problemas de inseguridad y otras situaciones que preocupan a los veracruzanos, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, prefirió ocupar su día de descanso para acompañar en Toluca a Delfina Gómez, candidata a la gubernatura del Estado de México.

El funcionario estatal había publicado en sus redes sociales las fotografías con la maestra, sin embargo, para evitar más críticas las terminó borrando.

En las imágenes se le vio colocando publicidad y efectuando proselitismo a favor de la abanderada de Morena.

¿Miedo a la prensa de Veracruz?

Al Festejo del Día de la Maestra y del Maestro realizado por la Secretaría de Educación de Veracruz y el Gobierno del Estado en el World Trade Center de Boca del Río arribó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien no concedió entrevistas.

Y es que el mandatario estatal arribó a los salones Tajín alrededor de las 9:00 de la mañana y debido a que la fila de maestros que esperaban ingresar aún era larga, la ceremonia empezó tarde, mientras los que estaban ya en las mesas se encontraban desayunando, varios aprovecharon para ir a tomarse la foto con el gobernador. En este lapso Cuitláhuac García ignoró las solicitudes de la prensa local quien le pedía unos minutos antes de iniciar el evento.

"Me dan chance. Es su día, denme chance", fueron las palabras que dijo el gobernador Cuitláhuac García a los reporteros de la zona conurbada de Veracruz, quienes solo vieron como el gobernador los ignoraba y seguía atendiendo a los maestros que buscaban la foto o pedirle algo.

Claro que era el día de los maestros, pero la prensa también esperaba una entrevista que no hubo ni al final.

Esta no es la primera vez que Cuitláhuac García evade dar entrevista a reporteros de la zona conurbada Veracruz y Boca del Río, ¿será que les teme?

Maestros tienen más puentes que todo Veracruz

El sindicato de maestros en el estado de Veracruz ha demostrado su poderío, por segunda vez en estos primeros quince días del mes de mayo, al autorizarles a los maestros dos megapuentes, el primero desde finales del mes de abril y ahora este del 15 de mayo, sin contar que no hubo clases por el 10 de mayo.

Desde el jueves 27 de abril, en algunas escuelas del nivel primaria salieron a las 11 de la mañana, el viernes 28, no tuvieron clases, pues les tocó Consejo Técnico. El día lunes 1 de mayo no trabajaron, pero por ahí de las 9 de la noche, avisaron a los incautos padres de familia, que el martes tampoco habría clases, pues, "de última hora", el sindicato les había autorizado a todos los maestres el día, ya que fueron a marchar a la ciudad de Xalapa, según.

Entonces los maestros solo trabajaron miércoles y jueves, ya que el 5 de mayo, tampoco hubo clases. De ahí el 10 de mayo tampoco hubo clases, aunque en algunas escuelas solo acudieron al festival por el día de las madres. El jueves los pequeños acudieron a sus clases y, nuevamente, el sindicato dejó ver su musculatura al aplicar otro "megapuente", para el magisterio, pues desde el viernes 12 de mayo ya no tuvieron clases, tampoco el lunes 15 y otra vez, aplican la de "última hora" para avisar a los padres de familia que el martes 16 no habrá clases, pues el sindicato se los otorgó a los maestros, por aquello de los que se fueron a festejar, no vayan a andar desvelados, durmiéndose en el salón, pues así, con el ejemplo de la disciplina, ir a la escuela parece una vacilada, un día sí y tres no.

