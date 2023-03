No hay ninguna justificación por la falta de obras

Columna: Maquiavelo

Para el común de la gente del estado de Veracruz no entiende bien lo de los subejercicios del presupuesto que realiza el gobierno de Cuitláhuac García, lo que sí les queda claro es que no hay ninguna obra pública a todo lo largo de esta administración estatal y al no haber ese ejercicio no hay empleos, ni gastos en las empresas constructoras, ni tampoco en los negocios de materiales generando una asfixiante debilidad en la economía estatal y alejándose cada vez más del esperado crecimiento.

No hay una explicación por parte de secretario de Finanzas, el economista José Lima Franco que justifique esa falta de acción, posiblemente como está en calidad de inválido espera a que se recupere, después de cuatro años y medio sin ninguna obra pública, cuando el gobierno federal ha realizado lo que ninguna administración del pasado, importantes realizaciones como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya que beneficiará a varios estados del sureste, el Corredor Interoceánico que impulsará el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, así como el comercio internacional de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, la futura operación de la refinería de Dos Bocas y el sinnúmero de grandes obras públicas en carreteras, universidades, hospitales, presas, rehabilitación de las refinerías y el funcionamiento de importantes proyectos a nivel nacional.

La administración del estado de Veracruz es el contraste de la actividad desarrollada por el presidente López Obrador a lo largo y ancho del país, mientras en la entidad jarocha inexplicablemente donde no se ha hecho nada significativo.

Un apasionado beisbolero

De que le gusta el béisbol al presidente López Obrador no hay la menor duda, que lo disfruta plenamente al grado que lo practica y que no ocultó la felicidad que le causó sobre el triunfo del equipo de México sobre los Estados Unidos y el miércoles el de Inglaterra, fue el tema de una gran noticia en las mañaneras de estos días. Sobre todo, porque en el vecino país del norte tiene a extraordinarios jugadores en las Grandes Ligas de los famosos equipos como Cardenales de San Luis, Yanquis de Nueva York o los Dodgers de los Ángeles.

No es secreto que dichos deportistas son contratados por sumas millonarias de los apreciados dólares y que es precisamente donde se concentran los mejores beisbolistas de un buen número de países del mundo que les gusta y practican ese deporte.

Por cierto, ayer México volvió a ganar, ahora contra Canadá 10 carreras a 3 y es líder de su grupo en el Mundial de Beisbol.

Los panistas piden juicio contra Felipe Calderón

Están seriamente preocupados los dirigentes del Partido Acción Nacional por los resultados de la última encuesta en que el desplome fue catastrófico por la relación de ese instituto político con el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna. Ellos mismos, fue la gran sorpresa, son los que piden que se enjuicie al expresidente Felipe Calderón por esa complicidad que existió entre los dos funcionarios panistas.

En el PRI no cantan mal las rancheras, ahora que sentenciaron a nueve años de prisión en Estados Unidos al exgobernador de Tamaulipas Tomas Yarrington, que quería ser presidente del país y llegó a ser precandidato porque ya contaba con la experiencia que exigía el cargo en manos de ese partido, al recibir sobornos por varios millones de dólares y estar acusado en México de narcotráfico y lavado de dinero. El PRI al igual que el PAN están bien implicados en los casos de drogas.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas