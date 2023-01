Los señalamientos contra Hipólito Rodríguez

El ex alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, reapareció de forma reciente en la capital veracruzana, para anunciar que buscará un amparo contra la revisión del proceso de entrega-recepción por parte de las autoridades municipales que encabeza Ricardo Ahued.

En una entrevista que difunde el portal de noticias Al calor político, el ex edil de Xalapa y académico de la Universidad Veracruzana dijo que dicha medida se implementa al margen de la ley; y que los actuales responsables de las áreas de Tesorería, Obras públicas y Contraloría incurren en omisiones.

En síntesis, afirma Rodríguez Herrero que ya entregó cuentas; que los responsables de analizar en su momento la entrega-recepción no cumplieron con su trabajo; y que la información de su administración se encuentra en archivos.

Las diferencias entre el actual alcalde, Ricardo Ahued, y su antecesor en el cargo, Hipólito Rodríguez, han sido marcadas prácticamente desde el arranque de la administración.

Varios han sido los diferendos entre ambos personajes, que en su momento fueron postulados por Morena a la Presidencia Municipal de la capital del Estado.

Uno derivó del tema de las luminarias: en febrero de 2022, el actual edil anunció una auditoría al contrato signado por Hipólito Rodríguez para la instalación de 7 mil luminarias en 80 colonias de la ciudad. Se denunciaron irregularidades.

Antes, el 17 de enero, el cabildo xalapeño aprobó un contrato con un despacho auditor, a efecto de analizar el proceso de entrega-recepción. En pocas palabras, a la pasada administración no sólo la audita el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, ORFIS, sino también el Ayuntamiento y un despacho externo.

El ex alcalde enfrenta problemas serios, que se acentúan por las diferencias con quien le sucedió en la Presidencia Municipal: en la nueva revisión del ORFIS a la cuenta pública de 2021, por ejemplo, la auditoría reveló 32 observaciones que hacen suponer un presunto daño patrimonial por 42 millones 51 mil pesos; 30 millones corresponden a 15 observaciones de carácter financiero presupuestan; y cerca de 12 millones, a la obra pública.

El ex presidente municipal también es requerido por el órgano auditor para solventar 6 observaciones que arrojó la revisión a la cuenta pública de 2020, por un monto de más de 5.5 millones de pesos.

De forma tácita, Hipólito Rodríguez se dice víctima de funcionarios de la presente administración, que luego de un año del fin de su periodo, no han podido documentar irregularidades.

En Xalapa no hay antecedentes de ex alcaldes llamados a cuentas por actos de corrupción; todos los ex presidentes municipales –con la única excepción de Rafael Hernández Villalpando, encarcelado durante el gobierno de Miguel Alemán por temas que no se relacionan con malos manejos– han terminado su encargo con señalamientos, pero sin mayores problemas ni sobresaltos.

Ninguno ha sido llamado a la justicia para enfrentar denuncias.

El caso de Rodríguez Herrero podría ser el primero de un ex edil de Xalapa denunciado por presunto daño patrimonial, si es que le comprueban alguna irregularidad en el manejo de los recursos, o bien si no es capaz de solventar las 32 observaciones que tiene pendientes en el ORFIS.

