Los motivos de Yunes

Columna: Se dice que...

Con el tiempo se va conociendo la historia de lo que motivaba al entonces gobernador Miguel Yunes Linares para meter a algunos funcionarios duartistas a la cárcel.

A Juan Antonio Nemi Dib lo encarcelaron porque no quiso avalar que durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán se les había puesto a niños enfermos de cáncer inyecciones con agua destilada en lugar del medicamento oncológico que se requiere. A Toño Nemi no le constaba y no podía afirmar de algo que no tenía el menor conocimiento que lo hubiera hecho.

La idea del gobernante panista era un conflicto personal de muchos años con el político de Nopaltepec.

Aquel que no aceptaba que Herrera Beltrán era el culpable de cualquier hecho negativo, lo tomaba como afrenta y lo metía a la cárcel.

La idea medular de su administración era encerrar al tío Fide. Si de algo era culpable era el haber dejado a Javier Duarte como su sucesor y se arrepintió demasiado tarde cuando apenas había pasado un año cuando lo desconoció como padrino político.

Se desconoce cuál era el fondo de ese pleito entre Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes, que habían sido entrañables amigos, cuadernos de doble raya, durante el gobierno de Rafael Hernández Ochoa.

Critican la neutralidad de México

Se llega al extremo de la burla de ciertos articulistas que no entienden por qué México se mantiene neutral en el caso del conflicto de Rusia con Ucrania, si bien se condenó la invasión, ahora lo que quieren es que participe México en las sanciones impuestas en contra del Kremlin y el país no está en posibilidades porque no tenemos nada para castigar a un país tan lejano. A fin de complacer a los opositores, ya se decidió desmantelar y retirar la montaña rusa de la feria establecida en el bosque de Chapultepec, el juego mecánico más importante de ese sitio de recreo.

Tiene días como presidenta municipal

Vayan que le han dado vuelo a la calificación obtenida por la alcaldesa del puerto de Veracruz Patricia Lobeira de Yunes por la labor realizada en las escasas semanas que tiene como funcionaria municipal.

Se supone que para evaluar a un funcionario sobre su gestión tiene que pasar al menos un año, pero el estudio se realizó a los dos meses, si apuradamente está conociendo de que se trata su labor como munícipe.

Por qué exhibir a Loret

Para el común de la gente se preguntará porqué el presidente López Obrador se refiere continuamente al periodista Carlos Loret de Mola, la razón fundamental es exhibir que posee una fortuna y los que se dedican a este oficio de la comunicación saben que los salarios en esta actividad no son elevados sino apuradamente superan el mínimo en la mayoría de los casos.

Para tener la fortuna en costosos y millonarios inmuebles que posee el comunicador yucateco es producto de la corrupción, ya sea vendiendo su silencio o comerciar lo que difunde ya sea de manera escrita o audiovisual.

Al exhibirlo, el mandatario muestra que no posee la calidad moral para criticar a miembros de su familia como lo ha hecho, al poner en duda su honestidad que para el tabasqueño es lo más valioso de su persona como funcionario público.

No puede publicar una nota sobre la probable corrupción de su hijo José Manuel, cuando es un periodista que no cuenta con esos valores morales y es simplemente un mercader de la noticia.