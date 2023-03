Los medios en el control de conciencias

Columna: Francisco Blanco Calderón

Primera parte

El mundo de la información y de las comunicaciones ha cambiado mucho en un cuarto de siglo. Las innovaciones tecnológicas se han sucedido rápidamente a partir de principios de los años ochenta: la microinformática, el cable distribución, internet, etc. Las innovaciones se han extendido, pero no han comportado las transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas inherentes. De hecho, el Informe MacBride no se ha equivocado, ha sido arrinconado. El acceso a internet, allí donde se ha expandido, abre nuevas posibilidades de difusión y de intercambios.

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información organizada por la ONU ha permitido apreciar el alcance de la profundidad de este desequilibrio. Pero, en conjunto, el diagnóstico aportado por el Informe MacBride conserva aún toda su actualidad. La diferencia entre los países ricos y los pobres, lejos de suprimirse, se ha agravado aún más con la difusión de las nuevas tecnologías. Que ahora se hable de brecha digital, de foso numérico, más que de intercambios desiguales, no cambia mucho la cuestión.

En momentos como estos en que se vive el país, son determinantes en el control de conciencias en forma total. ¿Quién mueve a los medios? ¿Con que fines se manipulan a las masas? ¿En la mira los sectores populares? ¿A que obedecen esos intereses de control? Todas estas interrogantes obedecen a un interés vital: preservar los privilegios de una minoría que ha vivido por la explotación de los recursos naturales y energéticos del país, ha sido sometido al libre mercado, que se ha regido por la corrupción, la impunidad y sobre todo por el control de conciencias de las clases medias bajas y populares a través de los medios de comunicación, la realidad religiosa que adormece esas conciencias y sobre todo por las acciones políticas de gobiernos entreguistas a los grandes capitales, de adentro y de afuera.

Eso se vivió intensamente en la movilización ciudadana del pasado domingo 26 de febrero.

Movilización rosa y blanco, clase mediera, con financiamiento de grupos empresariales, mediáticos, religiosos y ex gubernamentales en un juego de mentira tras mentira: en su convocatoria, en su realización, en el resultado del zócalo lleno, en medios nacionales convencionales, respaldadas por cínicos comentarios de conductores, analistas, reporteros de radio, televisión y prensa escrita.

Enunciados como los del INE no se toca, Calderón y García Luna no se tocan, Cabeza de Vaca no se toca, la democracia está en peligro, las elecciones del 2024 serán controladas por un gobierno dictatorial, las instituciones nacionales deben prevalecer y sobrevivir esta hecatombe del Plan B propuesto por AMLO. Falacias totales respaldadas de intereses evidentes de esas minorías saciadas de poder.

Sandeces, manipuleo mediático, control de conciencias, ahora que la clase mediera se suman a ellos, como sucedió en la Guerra Cristera. La corrupción, ante todo, que quiere regresar al control del país. Aspiran al regreso de los Brujos. Anhelan que regrese en modelo de nación que ellos confeccionaron durante los más de seis sexenios, durante más de 36 años para preservar a una minoría en el poder que controle todo, que se beneficie de todo, que se continúe la extracción de recursos, que se entreguen a las grandes empresas lo que pertenecen a todos los mexicanos.

Uno de los convocantes, en abierto, fue el ex presidente Felipe Calderón, refugiado en Madrid por obra y gracia de José María Aznar expresidente de España y actual dirigente visible de la ultraderecha española, comandada por Santiago Abascal de Vox. Calderón ofreció sumarse a la marcha, pero... pero: "¿Por qué no vino Calderón a la marcha? Pues, porque estaba en un fiestón extraordinario en Madrid, nada menos que con Aznar (ex presidente del Gobierno español), y ahorita seguramente tiene un dolor de cabeza que no le va a permitir participar en marchas durante mucho tiempo" (Carlos Ortiz Tejeda. La Jornada).

Oposición sin proyecto de país, centrado solo en defensa del Instituto Nacional Electoral, que según ellos será destruido, cuando lo único que persigue en controlar el dispendio de una minoría dirigente que somete las elecciones a los intereses de los partidos, los mismos que los impusieron, en aniquilar los fondos de los fideicomisos que desvían millonarios recursos financieros del erario público, la anulación de prebendas como el fondo del ahorro, los gastos médicos en instituciones privadas, y sueldos y sobresueldos que rebasan más del medio millón de pesos mensuales, cuando las decenas de miles de trabajadores del Instituto perciben salarios que fluctúan entre tres a cinco mil pesos cada mes, así como la masiva participación ciudadana en el manejo de las casillas, que en forma honorífica, sin compensación económica, atienden cada proceso electoral. Los partidos políticos, legisladores, magistrados, jueces, medios de comunicación y hasta jerarcas de la iglesia romana unidos en esta confrontación opositora que intenta anular la posibilidad de que Morena y la 4T continúen hacia su consolidación en el 2024. Por amparos se logra el retiro de más del 73% de los fondos en las cuentas bancarias de García Luna, por amparos se ha intentado frenar el avance del Tren Maya principalmente en la quinta etapa, por amparos dan libertad a Rosario Robles autora y beneficiaria directa de la estafa maestra, por amparos retiran la orden de aprehensión a Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, por amparos pretenden frenar la aplicación del Plan B en la reforma electoral.

Aplicación de la ley sin justicia, meta de la guerra mediática actual contra la transformación del país.

