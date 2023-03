LA MENTIRA Y LA BURLA, DEL QUE SE VA

Columna: Francisco Blanco Calderón

Marzo 19, 2023, 07:06 a.m.

Por: Francisco Blanco Calderón Fecha: Marzo 19, 2023, 07:06 a.m.

(COMO EN EL BEISBOL: SE VA...SE VA..SE FUE...3 ABRIL)

(Tercera parte)

"El consejero presidente Lorenzo Córdova sostuvo que el 'Plan B' no es nada más una mala broma, sino una reforma que "destaza, literalmente al INE", basada en abusos autoritarios y sinsentidos que la vuelven regresiva y antidemocrática, por lo que reiteró su confianza para que la Suprema Corte y el Tribunal Electoral la frenen". (MILENIO). El Lawfare (guerra judicial) en potencia, ante la mentira institucional de su "democracia" subrogada.

Edmundo Jacobo Molina volvió a la oficina que ocupó por casi 30 años como director, en el cargo , y de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), aunque no como super coordinador del organismo, sino como auxiliar de las instancias de decisión. El anterior marco legal le daba 22 atribuciones directas, pero la reforma conocida como plan B limita, resta, anula, aniquila varias de sus funciones a tareas subordinadas y a las decisiones de los consejeros, sobre todo en el manejo del dinero: Mientras tanto, el plan B sigue vigente, con lo cual se reducen drásticamente las tareas encabezadas por Jacobo Molina, el secretario ejecutivo controlaba todas las funciones relevantes del INE, tanto en oficinas centrales como en la estructura descentralizada. También era la cabeza –a la par del consejero presidente– de instancias de decisión como la Junta General Ejecutiva, en la que se tejían las decisiones medulares que luego eran presentadas al consejo general. Con el plan B, la mayoría de los incisos sustanciales fueron derogados. (Fabiola Martínez. La Jornada).

Y el retorno, de estos brujos, se dio con hilaridad, festines, burlas hacia la consejera Julieta Ramírez, diputada (Morena), que expuso la posición de este partido frente a la reincorporación de Edmundo Jacobo a la secretaría ejecutiva. Las expresiones del consejero se dieron justo en la parte en que la legisladora advertía que la historia los juzgará como los peores árbitros electorales. Lorenzo Córdova reaccionó. No es la primera vez que Córdova reacciona de manera burlesca, intolerante, racista, clasista, violenta y soberbia en el ejercicio de su función como servidor público, jamás democrático, y que se considera se desbordó en vulgaridad y despotismo ante la silla del presidente del INE, la misma que necesitará una limpia tras su salida. Y Tan-tan...solo faltan 14 días, para que este arbitro marque su penalti, rumbo a la rectoría de la UNAM, que se lo prometió Claudio equis y el panismo retrograda de Marko Cortes. La UNAM jamás será asumida por el árbitro sumiso, corrupto de Lorenzo.

Por otro lado, casi simultáneo, Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), criticó que Lorenzo Córdova, presidente de dicho órgano electoral, esté tomando protagonismo por la polémica en torno al llamado Plan B de reforma electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En una entrevista para La Jornada, Carla Humphrey advirtió que la polarización respecto al Plan B de reforma electoral no le conviene a México e incluso, reconoció que "tiene cosas buenas". A su parecer, una de las cosas buenas del Plan B es la desaparición de la Junta General Ejecutiva. Criticó la postura protagonista que ha asumido Lorenzo Córdova, pues consideró que los protagonismos no deberían guiar la labor del INE. En este sentido, Carla Humphrey señaló que el árbitro electoral "casi no debe verse" y si lo hace debería ser por sus resoluciones y acuerdos.

"Otro cochinero disfrazado de cochinito en una institución que se dice transparente, por mucho que entre lo por ella oficialmente divulgado y lo real exista una módica diferencia de 471 por ciento en el monto por terminación laboral de su –aún– consejero presidente, Lorenzo Córdova. En su comunicado, el Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que por tal concepto el payasito de la democracia recibiría un millón 934 mil 380.28 pesos, cuando en los hechos se embolsará más de 9 millones de pesos. Ciro Murayama y otros dos consejeros electorales recibirían alrededor de dos millones de pesos por cabeza (versión oficial), De ese tamaño es la transparencia del instituto que no se toca, pero sí se saquea. Lorenzo estaba loco de contento, pues con la reinstalación de Edmundo Jacobo Molina perdió su calidad de viuda y, como borracho de cantina, encabezó una sesión del INE en la que de todos se burló, a todos insultó y a todos gritoneó, porque para él nada era relevante salvo que el amor de su vida –y de sus enjuagues– de nueva cuenta despachaba a su siniestra". (Carlos Fernández-Vega. México SA. La Jornada).

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "inmoral" la liquidación, de casi 2 millones de pesos, que obtendrá Lorenzo Córdova al concluir su cargo al frente del Instituto Nacional Electoral (INE): "Es inmoral, puede ser legal, pero es completamente inmoral. Eso son estos conservadores, por eso se oponen a los cambios a la transformación, lo peor de todo es que engañan a mucha gente con la consigna de que el INE no se toca, porque es como si se agraviara a la democracia, cuando no tiene nada que ver el combatir la corrupción con acabar".

La dirigencia nacional del PAN demandó al Presidente Andrés Manuel López Obrador escuchar las voces que desde Estados Unidos reclaman indolencia del Gobierno federal frente al crimen organizado. En un posicionamiento, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, demandó al Gobierno de López Obrador retomar la "necesaria colaboración de la DEA", que es el organismo estadounidense para el combate al narcotráfico. (Reforma).

Y el PAN, junto a sus financiadores de Kimberly Clark, apela, ruega, implora una nueva invasión de Estados Unidos para aniquilar a la 4T y soñar su retorno en el 2024, sin programa, ni plan de desarrollo, es más sin figuras carismáticas que lo representen con dignidad. Pide al imperio norteamericano un nuevo emperador financiero que les permita evadir impuestos, devolverles lo pagado, que siempre será robado. Chiquear al crimen organizado y continuar con el lavado de dinero y el ingreso de armas sin control al crimen organizado, a fin de permitirles la sobrevivencia del control político, que han entregado al poder económico, de adentro y de afuera. "Persé".

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas