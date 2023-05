La malévola aportación de Monreal a Ebrard

La visita del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón trajo sorpresas en la conformación de alianzas que está realizando el canciller en sus aspiraciones por ser el candidato presidencial de Morena.

Y es que la presencia de la presidenta municipal de Veracruz, Patricia Lobeira de Yunes, en la presentación del libro del funcionario federal generó todo tipo de interpretaciones.

De entrada, Marcelo Ebrard se apoya en una familia que históricamente ha sido adversaria política del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hay que recordar el capítulo de la elección del 2018 donde el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares llamó loco al tabasqueño cuando lo retó a debate.

El esposo de la misma Patricia Lobeira, Miguel Ángel Yunes Márquez le dijo como menos "viejo guango" al hoy primer mandatario del país.

Por supuesto que no fue el único comentario que hicieron los que asistieron al Teatro Francisco Javier Clavijero, pues la gran duda es como se dio la conexión entre Marcelo Ebrard y los Yunes.

Una primera lectura apuntaba a la maestra Elba Esther Gordillo Morales, pues se sabe la líder moral del SNTE respalda al canciller mexicano en sus aspiraciones por suceder a López Obrador. Y que quizá aquí se habría dado aquello de que donde hubo fuego, cenizas quedan, pero en este caso no aplica.

Y es que la hipótesis está totalmente desechada ya que apenas esta misma semana la lideresa magisterial alude a su ex aliado Yunes Linares en una misiva donde responde al ejecutivo federal y se deslinda del ex mandatario en la época que este fue director del ISSSTE.

Incluso este martes, un día después de la respuesta de Elba Esther, el veracruzano ex candidato a la gubernatura por el PT, y ex Procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga le entró a la polémica y reclamó por qué no se le ha hecho nada a Yunes: "Obrador afirmó que con Yunes al frente del Issste hubo saqueos. Eso todos los sabemos, lo que no entendemos es por qué en este caso y en otros no se actúa en consecuencia".

Pero la otra línea que parece más sólida tiene que ver con el pacto que trae Ebrad Casaubón con el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila.

El trato es que el zacatecano se suma al secretario de Relaciones Exteriores a cambio de que lo apoye en la candidatura a la gubernatura de la Ciudad de México, posición que siempre ha deseado. Y como dicen por ahí, le tira a la luna para llegar más lejos, porque bien sabe Monreal que aspirar a la presidencia es demasiado, pero sí puede caer como aspirante a suceder a Claudia Sheimbum.

Así que en esa lógica Ricardo Monreal no está nada lejos y las versiones así lo apuntalan que el senador le pidió a su aliado Yunes Linares que su nuera recibiera y le armara un evento a Marcelo Ebrard ya que esa familia le debe la ratificación que hizo el Tribunal Electoral Federal a Patricia Lobeira.

Pero para propios y extraños fue sorpresa que el canciller Ebrard compartiera en un recinto con la representante del clan Yunes y del PAN en esta actividad en tierras veracruzanas.

Incluso fue tema para algunos analistas y a nivel nacional lo abordó el columnista de Astillero en el periódico La Jornada, quien, aunque con algunas imprecisiones, entre otras cosas escribió:

"Este fin de semana por ejemplo, su libro (de Marcelo Ebrard) fue presentado en Veracruz por Patricia Lobeira de Yunes, la presidenta de Boca del Río –es de Veracruz-, cuyo esposo y antecesor, es Miguel Ángel Yunes Márquez. Hijo del ex director del ISSSTE, al que se acaba de referir AMLO como ejemplo de corrupción, impuesto por Elba Esther Gordillo en aquel momento".









MUY EN CORTO

EL LLENO DE ZENYAZEN ESCOBAR. Luego de presumir que más de 18 mil maestros marcharon por el Día del Trabajo y encabezados por el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar posteriormente difundieron fotografías de la concentración de los docentes en un estadio donde parecía un partido de futbol de tercera división.

Alguien debería capacitar a su equipo de prensa en el manejo de la imagen del funcionario estatal pues flaco favor le hacen con los ángulos que en nada ayudan a demostrar la concentración del magisterio que apoya al Secretario.

¿Si esto es ahora que será en campaña? Si es que llega por supuesto.









