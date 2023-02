¡La historia se repetirá!

Se ha especulado sobre el foro llamado "México Colectivo" que se celebró en días pasados en la Ciudad de México. Los historiadores dicen que la historia se repite; es por ello, que bien vale la pena hacer un poco de historia.

En el año 1997 nació la idea de constituir un partido político nacional, como olvidar aquellos ayeres en que antes de ser partido político era una agrupación política nacional llamada "Convergencia por la Democracia", su fundador redactaba, desde la cárcel, los documentos básicos del pretendido partido político (con ideología social-demócrata), los requisitos que contenía el entonces COFIPE se cumplieron ampliamente, por lo que a la postre fue partido político nacional.

Pero haciendo un poco de más historia, muchos personajes como ex-secretarios de estado, ex-directores generales, ex-gobernadores, ex –diputados federales y locales, así como muchos ex-más, cuando observaron que el pretendido partido político solo era un proyecto debiendo realizar los trabajos para la constitución de esa nueva opción política; al evaluar el alto riesgo que ello significaba, abandonaron el barco. Por lo que todos los requisitos solicitados para su constitución los realizaron dirigentes sociales y ciudadanos comunes que creíamos en una alternativa verdadera.

En las elecciones del año 2000 venia el gran reto de presentar el nuevo proyecto ante la ciudadanía y obtener mínimamente el 2% de la votación efectiva que exigía la ley electoral para mantenerse en el sistema de partido políticos nacionales. Sin embargo, fue gracias a la coalición electoral que en ese entonces se conformó entre el PRD-PT-CONVERGENCIA y que se ubicaban en un solo logotipo y al convenio de coalición que contenía, entre otras cosas, una cláusula que se le conocía como de "vida eterna", razón por la cual fue que Convergencia por la Democracia subsistió.

Recuerdo que en esos momentos el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) era Jesús Ortega y personas con gran influencia dentro del PRD además de los llamados Chuchos eran el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, el Lic. Porfirio Muños-Ledo y el hoy presidente de México, entre muchos otros.

En ese entonces, las relaciones políticas entre el dirigente nacional de Convergencia por la Democracia hoy Movimiento Ciudadano (MC) y el dirigente legal y morales del PRD eran muy estrechas. Por razones netamente políticas en el 2006 y 2012 la coalición electoral entre el PRD-PT-Convergencia se mantuvo; por lo tanto, alguno de los que en su momento abandonaron el barco, ostentaron cargos legislativos de representación proporcional mismos que en su mayoría fueron abanderados por los extintos nombres de Convergencia por la Democracia o Convergencia.

Al surgir un nuevo partido político nacional como fue el caso del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), siendo su fundador el presidente nacional, se observó como la mayoría de actores políticos y la ciudadanía en general con ideología o formas de pensar de izquierda o de centro izquierda o coincidían con esa forma de pensar, migraron hacia esa opción; por lo tanto, observamos como algunas personas al día de hoy los vemos en el gobierno federal o en otros encargos.

A estas alturas se dice que el MC es un partido joven, es un término que debe ser utilizado según como se quiera medir la juventud, ya que el hoy MC está en el sistema de partidos políticos desde 1999, por lo que desde ese año a la fecha solo ha sufrido algunas modificaciones en sus documentos básicos, pero esencialmente ha cambiado de nombre en 3 ocasiones: primero se llamó Convergencia por la Democracia, luego Convergencia y ahora Movimiento Ciudadano, ósea que se encuentra en el sistema de partidos políticos desde hace casi 24 años, que más allá de las elecciones intermedias y en los estados, a participado en coaliciones electorales presidenciales en 4 ocasiones; 3 de ellas con partidos con ideología de izquierda y 1 con un partido con ideología de derecha.

Con algunos otros actores políticos y con otras reglas del juego, el MC deberá participar en el proceso electoral del 2024, no busca llegar al poder federal, busca continuar en el sistema de partidos políticos, el proyecto que se presentó en días pasados será abanderado electoralmente, que no les quepa la menor duda, por el MC, el promotor de esta iniciativa llamada ciudadana promoverá a más no poder esa "nueva" opción política, que no se dude que si logra mantenerse, una vez más, en el sistema de partidos políticos, observaremos a mucho hombre y mujeres con linajes políticos y formas de pensar del pasado ocupando diversos cargos públicos, en las elecciones del 2024 la historia se repetirá, esa es la forma de hacer política del dirigente nacional del MC. ¿Usted qué Opina?

alfredotress@hotmail.com

